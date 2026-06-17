Παγκόσμιο: Πορτογαλία, Αγγλία θέλουν νίκη, η Κολομβία στη μάχη με 1UP* και δωρεάν παιχνίδι με συνολικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και η έβδομη ημέρα της διοργάνωσης φέρνει στο προσκήνιο μερικά από τα πιο εμπορικά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η Πορτογαλία, η Αγγλία και η Κολομβία κάνουν πρεμιέρα, ενώ η Γκάνα και ο Παναμάς αναζητούν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια.

Και φυσικά, οι Super αποδόσεις*, τα ειδικά στοιχήματα παικτών και οι μοναδικές εμπειρίες της Superbet συνεχίζουν να συνοδεύουν κάθε στιγμή του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό: Το πρώτο βήμα των Ίβηρων

Η Πορτογαλία ξεκινά το ταξίδι της στο Μουντιάλ με υψηλές προσδοκίες και ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Ραφαέλ Λεάο, ο Βιτίνια και η νέα γενιά των Πορτογάλων φιλοδοξούν να οδηγήσουν τη χώρα τους σε μία από τις μεγαλύτερες πορείες της ιστορίας της.

Απέναντι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιστρέφει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και θέλει να αποδείξει ότι η παρουσία της μόνο τυχαία δεν είναι.

Αγγλία – Κροατία: Ένα ντέρμπι από την πρώτη αγωνιστική

Από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας.

Η Αγγλία του Χάρι Κέιν και του Τζουντ Μπέλιγχαμ θέλει να ξεκινήσει δυναμικά απέναντι σε μία ομάδα που έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστεί στα μεγάλα τουρνουά.

Η Κροατία, με την εμπειρία των συνεχόμενων μεγάλων διοργανώσεων και τον Λούκα Μόντριτς να συνεχίζει να ηγείται, γνωρίζει όσο λίγοι πώς να διαχειρίζεται παιχνίδια υψηλής πίεσης.

Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε άνετα να αποτελεί νοκ άουτ αναμέτρηση.

1 UP * στην Κολομβία απέναντι στο Ουζμπεκιστάν!

Η Κολομβία μπαίνει στη διοργάνωση ως μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες της Νότιας Αμερικής και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί απέναντι στο πρωτάρη Ουζμπεκιστάν.

Με ηγέτες τον Λουίς Ντίας, τον Τζον Ντουράν και μία ομάδα που συνδυάζει εμπειρία και ταλέντο, οι Κολομβιανοί θεωρούνται από πολλούς ως ένα από τα πιο επικίνδυνα outsiders του τουρνουά.

Το Ουζμπεκιστάν, από την άλλη, ζει το όνειρο της πρώτης συμμετοχής του σε Παγκόσμιο και θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

Και επειδή κάθε ημέρα του Παγκόσμιο θέλει το δικό της highlight, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Κολομβίας.

👉 Αν η Κολομβία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Με τις Super αποδόσεις* και το 1UP*, η πρεμιέρα της Αυστρίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor : Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Γιατί στο Παγκόσμιο δεν αρκεί να βλέπεις μπάλα. Ήρθε η ώρα να δείξεις ότι την... ξέρεις κιόλας.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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