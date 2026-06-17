Μετά τη σημερινή κλήρωση, διαμορφώθηκαν οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ξεκινά από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και συγκεκριμένα από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Οι ερυθρόλευκοι θα χρειαστούν δύο προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase της διοργάνωσης, αλλά και σε περίπτωση αποκλεισμού, θα βρεθούν στη φάση των ομίλων του Europa League.

Με την κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου οριστικοποιήθηκαν οι πιθανοί αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι θα μπουν στους ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στις 4-5 Αυγούστου και την ρεβάνς στις 11 Αυγούστου.

Αντίπαλο θα μάθει στην κλήρωση στις 20 Ιουλίου.

Οι ισχυροί:

Λιόν

Μπόντο Γκλιμτ

Ολυμπιακός

Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ Ζμπρζε

Οι ανίσχυροι: