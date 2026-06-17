Ανανέωση συνεργασίας της Ευγενίας Σαμολαδά με την ΑΕΚ

Η ομάδα χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την Ευγενία Σαμολαδά μέχρι το 2028.

Η ανακοίνωση των κιτρινόμαυρων: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Ευγενία Σαμολαδά μέχρι το 2028. Η 26χρονη (31/01/2000) διεθνής αθλήτρια θα συνεχίσει να ενισχύει το Χάντμπολ γυναικών του Συλλόγου.

Η Ευγενία ήρθε το καλοκαίρι του 2024 στην ομάδα μας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του «παζλ» στο πλάνο για την κατάκτηση της κορυφής».

Η Σαμολαδά δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα συνεχίσω να αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Ευχαριστώ τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, για να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους που έχουμε θέσει. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και όμορφες στιγμές για την ομάδα και τον κόσμο της».

Ευγενία, ΜΑΖΙ και τα επόμενα δύο χρόνια!