Νέα διάκριση για τον Βεζένκοφ: Aναδείχθηκε MVP και από την Ένωση παικτών

Νέα διάκριση για τον Βεζένκοφ. Μετά το MVP της κανονικής περιόδου στην Euroleague, η Ένωση παικτών της διοργάνωσης έχρισε τον παίκτη του Ολυμπιακού πολυτιμότερο της φετινής περιόδου.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ συγκέντρωσε το 34% του συνόλου των ψήφων από τους συναδέλφους του που έκριναν κρίνοντας ότι ο παίκτης των ερυθρολεύκων ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ομάδα του συγκριτικά με όλους τους άλλους.
Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού πήγε στον Έντι Ταβάρες, ενώ του πιο «κλατς» παίκτη στον Μάριο Χεζόνια.
2026 ELPA Players’ Choice Award for “MOST VALUABLE PLAYER” goes to Sasha Vezenkov 🙌 @SashaVezenkov— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 17, 2026
With 34% of the votes.
🔎 The best-performing player, with the biggest impact on his team’s overall play.
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🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/9HjEzDqinN