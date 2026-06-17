Νέα διάκριση για τον Βεζένκοφ: Aναδείχθηκε MVP και από την Ένωση παικτών

Η Ένωση παικτών της Euroleague (ΕLPA) ανέδειξε τον Σάσα Βεζένκφο ως πολυτιμότερο της διοργάνωσης.

Νέα διάκριση για τον Βεζένκοφ. Μετά το MVP της κανονικής περιόδου στην Euroleague, η Ένωση παικτών της διοργάνωσης έχρισε τον παίκτη του Ολυμπιακού πολυτιμότερο της φετινής περιόδου.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ συγκέντρωσε το 34% του συνόλου των ψήφων από τους συναδέλφους του που έκριναν κρίνοντας ότι ο παίκτης των ερυθρολεύκων ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ομάδα του συγκριτικά με όλους τους άλλους.

Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού πήγε στον Έντι Ταβάρες, ενώ του πιο «κλατς» παίκτη στον Μάριο Χεζόνια.