Αργεντινή-Αλγερία: Το σκληρό μαρκάρισμα του Λιονέλ Μέσι, που ξεσήκωσε τους Αφρικανούς (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι, παρά το χατ-τρικ που πέτυχε, κατάφερε να ξεσηκώσει τους Αλγερινούς, που ζήτησαν κόκκινη κάρτα για ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής στον αγώνα Αργεντινή-Αλγερία 3-0 ήταν ο Λιονέλ Μέσι που πέτυχε χατ-τρικ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Ωστόσο, στο 31ο λεπτό, προσπαθώντας να κλέψει τη μπάλα από το Μαντί, έκανε ένα αρκετά σκληρό μαρκάρισμα, στο οποίο οι Αφρικανοί ζήτησαν την κόκκινη κάρτα.

Παρ’ όλα αυτά ο διαιτητής δεν έδωσε κάποια κάρτα, με τις διαμαρτυρίες να είναι αρκετά έντονες.

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