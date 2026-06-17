Μέσι: Έπιασε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ - Από κοντά ο Εμπαπέ!

Ο Γερμανός κρατούσε μόνος του το ρεκόρ από το 2014, όμως πλέον μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Αργεντινό αστέρα με 16 γκολ. Ο Μέσι, στην έκτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει πλέον την ευκαιρία να γίνει ο μοναδικός πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, με τον Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο τέρματα που σημείωσε κόντρα στη Σενεγάλη να παραμένει επίσης σε τροχιά κατάρριψης του ρεκόρ, καθώς βρίσκεται ήδη στα 14 γκολ σε ηλικία μόλις 27 ετών.
Αναλυτικά οι κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ
-
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 16 γκολ
-
Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ
-
Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ
-
Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία) – 14 γκολ
-
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 14 γκολ
-
Ζιστ Φοντέν (Γαλλία) – 13 γκολ
-
Πελέ (Βραζιλία) – 12 γκολ
Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!
Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€