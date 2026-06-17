Μέσι: Έπιασε τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ - Από κοντά ο Εμπαπέ!

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ του 2026, καθώς με το χατ-τρικ που πέτυχε απέναντι στην Αλγερία έφτασε τα 16 γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και ισοφάρισε τον θρυλικό Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών.

Ο Γερμανός κρατούσε μόνος του το ρεκόρ από το 2014, όμως πλέον μοιράζεται την πρώτη θέση με τον Αργεντινό αστέρα με 16 γκολ. Ο Μέσι, στην έκτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει πλέον την ευκαιρία να γίνει ο μοναδικός πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, με τον Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο τέρματα που σημείωσε κόντρα στη Σενεγάλη να παραμένει επίσης σε τροχιά κατάρριψης του ρεκόρ, καθώς βρίσκεται ήδη στα 14 γκολ σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Αναλυτικά οι κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ