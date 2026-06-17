Αρνητική η ΕΟΚ για την αύξηση των ξένων σε GBL και Elite League

Η ΕΟΚ είναι αρνητική αναφορικά με την αύξηση των ξένων σε Stoiximan GBL και Elite League.

Κατηγορηματικά αντίθετη με το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην Stoiximan GBL από έξι σε επτά είναι η ΕΟΚ.

Η αύξησή τους σε επτά στην πρώτη κατηγορία και τρεις στη δεύτερη τη τάξει δεν έχει τεθεί προς συζήτηση, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εμφανίζεται αντίθετη.

Για να εγκριθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται και η θετική ψήφος της ΕΟΚ κάτι που φαινομενικά φαίνεται δύσκολο, ακόμα και αν το επιθυμούν οι ομάδες του πρωταθλήματος. Μάλιστα, από την ΕΟΚ είναι σαφές πως δεν θα συναινέσει ούτε και στην αύξηση των ξένων στις ομάδες της Elite League από δύο σε τρεις.

Θυμίζουμε ότι οι ξένοι στην GBL είναι 6+2 (8 δηλωμένοι στην λίστα και έξι στην δωδεκάδα), ενώ στην Εlite League οι ξένοι είναι δυο.