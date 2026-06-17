Athens Kallithea: Ενίσχυση με Αναστασίου

Στην Athens Kallithea θα συνεχίσει την καριέρα του ο 29χρονος αριστερός μπακ Αντώνης Αναστασίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του αριστερού μπακ Αντώνη Αναστασίου, 29 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ηρακλή.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Αναστασίου αναδείχθηκε από την ακαδημία του ΠΑΟΚ και απέκτησε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία στον Αχαρναϊκό, ενώ σύντομα κέρδισε μια ευκαιρία στη Super League με την Κέρκυρα, κάνοντας το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία εναντίον του Ολυμπιακού σε ηλικία 21 ετών τον Νοέμβριο 2017, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 2017/18 με συνολικά 11 συμμετοχές.

Μετά τον υποβιβασμό της Κέρκυρας από τη Super League, παρέμεινε στη νησιωτική ομάδα τη σεζόν 2018/19, ενώ ακολούθησε μια σύντομη παρουσία στη Δόξα Δράμας το 2019/20, προτού καθιερωθεί ως βασικός παίκτης στη Super League 2 τα τελευταία έξι χρόνια, αγωνιζόμενος για δύο σεζόν στο Αιγάλεω, δύο σεζόν στη Νίκη Βόλου (κατακτώντας την τρίτη θέση του πρωταθλήματος σε διαδοχικές χρονιές) και δύο σεζόν στον Ηρακλή (τερματίζοντας δεύτερος το 2024/25 και κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2025/26).

Την περασμένη σεζόν, ο Αναστασίου κατέγραψε 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και μοίρασε δύο ασίστ, συμβάλλοντας στην άνοδο του Ηρακλή στη Super League.

Συνολικά στην καριέρα του, μετρά 179 συμμετοχές στη Super League 2, έχοντας σημειώσει δύο γκολ και 11 ασίστ.

Καλωσήρθες, Αντώνη.

