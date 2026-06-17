Προγνωστικά Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό: Ανωτερότητα αλλά με 2.32

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.
Ανάλυση Πορτογαλία
Η Πορτογαλία συμμετέχει για ένατη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ και για έκτη διαδοχική διοργάνωση. Κορυφαίες πορείες της παραμένουν η τρίτη θέση το 1966 και η τέταρτη το 2006.
Ανάλυση ΛΔ Κονγκό
Η ΛΔ Κονγκό επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 52 χρόνια. Η μοναδική προηγούμενη συμμετοχή της ήταν το 1974, όταν αγωνίστηκε με την ονομασία Ζαΐρ.
Δείτε τα προγνωστικά Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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