Προγνωστικά Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό: Ανωτερότητα αλλά με 2.32

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Πορτογαλία

Η Πορτογαλία συμμετέχει για ένατη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ και για έκτη διαδοχική διοργάνωση. Κορυφαίες πορείες της παραμένουν η τρίτη θέση το 1966 και η τέταρτη το 2006.

Ανάλυση ΛΔ Κονγκό

Η ΛΔ Κονγκό επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 52 χρόνια. Η μοναδική προηγούμενη συμμετοχή της ήταν το 1974, όταν αγωνίστηκε με την ονομασία Ζαΐρ.

Δείτε τα προγνωστικά Πορτογαλία – ΛΔ Κονγκό!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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