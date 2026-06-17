Σπανούλης μέσα από το Παλέ: «Μου αρέσει να χτίζω κάτι από την αρχή»

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μέσα από το Παλέ μίλησε για τους λόγους που ήρθε στον Άρη την πρόκληση που αναλαμβάνει και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο των «κιτρινόμαυρων».

Ο Βασίλης Σπανούλης παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις μέσα από το Nick Gallis Hall ως head coach του Άρη. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για το όραμα και τα κίνητρα που τον έφεραν στην Θεσσαλόνικη, ενώ έστειλε μήνυμα και στον κόσμο των «κιτρινόμαυρων»

«Το όραμα, οι άνθρωποι, όλο το πρότζεκτ που μου παρουσιάστηκε μου έδωσε μεγάλο κίνητρο και εμένα σαν άνθρωπος μου αρέσουν τα κίνητρα, οι δυσκολίες και η ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή και πραγματικά είναι κάτι που με δελεάζει».

Δείτε το video της ΚΑΕ Άρης: