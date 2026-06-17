«Ο Μεντιλίμπαρ επιμένει για τον Πεδρόσα της Σεβίλλης»

Τον αριστερό μπακ της Σεβίλλης, Αντριά Πεδρόσα φέρεται να ζήτησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Νέο όνομα στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους, ξανά από την ιβηρική και δη για τα άκρα της άμυνας.

Μετά τον Μαφέο που βρίσκεται ήδη προ των πυλών, οι Πειραιώτες φαίνεται πως έχουν στοχεύσει στην περίπτωση του Αντριά Πεδρόσα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα "vamossevillafc".

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο 28χρονος αριστερός μπακ επιστρέφει στους Ανδαλουσιανούς μετά τον δανεισμό του στην Έλτσε, ωστόσο δεν υπολογίζεται και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.

Ο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει καλά τον Πεδρόσα από τη συνύπαρξή τους στη Σεβίλλη και εμφανίζεται να έχει ζητήσει την απόκτησή του. Μάλιστα επισημαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά το "ναυάγιο" των διαπραγματεύσεων με τον Γιαννούλη.

Την περασμένη σεζόν ο Πεδρόσα μέτρησε συνολικά 31 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ στην Έλτσε.