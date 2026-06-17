Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα

Σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα υποβλήθηκε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ και βρίσκεται στην ανάρρωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού.

Η 52χρονη Μέτε Μάριτ, σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία προκαλεί καταστροφή στους πνεύμονες και αναπνευστική δυσχέρεια.

«Όπως όλοι οι πρόσφατα μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για πολλές εβδομάδες ακόμη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του που έδωσε στη δημοσιότητα το Παλάτι ο καθηγητής Άρε Χολμ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Όσλο.

Η πνευμονική ίνωση είναι μια σοβαρή και χρόνια μη αναστρέψιμη νόσος κατά την οποία ο ιστός των πνευμόνων καταστρέφεται και δημιουργούνται ουλές. Αυτό κάνει τους πνεύμονες δύσκαμπτους, εμποδίζοντας τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ με το σωληνάκι οξυγόνου. 10 Απριλίου 2026

ΕΡΑ

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο ανακοίνωσε στις 5 Ιουνίου ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, δεδομένου ότι χωρίς την επέμβαση θα είχε μόνο περίπου έναν χρόνο ζωής.

Τον Δεκέμβριο, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον δήλωσε ότι η οικογένεια είχε παρατηρήσει αλλαγή στην κατάσταση της Μέτε Μάριτ, η οποία δυσκολευόταν πολύ να αναπνεύσει.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Γιόνας Γκαρ Στέρε έχει χαιρετίσει την απόφαση της πριγκίπισσας να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας της και είχε σημειώνει ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και άλλους πάσχοντες από παρόμοια προβλήματα.

Η Μέτε Μάριτ ήταν 25 ετών, ανύπανδρη μητέρα όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάακον σε ένα μουσικό φεστιβάλ το 1999. Η σχέση τους αρχικά είχε αντιμετωπιστεί αρνητικά από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά στη συνέχεια κέρδισε τους περισσότερους Νορβηγούς.

Πηγή: newsbomb.gr