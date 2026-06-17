Σκίρα: «Ο Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία»

Για επιθυμία του Νταβίντε Καλάμπρια να επιστρέψει στο ιταλικό πρωτάθλημα κάνει λόγο ο γνωστός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα.

Τα δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα για τον δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού συνεχίζονται, με τις Κάλιαρι και Σασουόλο να έχουν μπει στο κάδρο τις τελευταίες ημέρες, ως υποψήφιοι "μνηστήρες".

Σε νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία, αυτή τη φορά από τον γνωστό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, σημειώνεται ότι δύο ομάδες της Serie A έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον έμπειρο άσο κι ότι ο Καλάμπρια θα επιθυμούσε να επιστρέψει στο ιταλικό πρωτάθλημα.