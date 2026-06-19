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Στο σημερινό Center Fox το μεταγραφικό τσουνάμι στον Παναθηναϊκό, ο Ζοτς στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός για Καντιού-Στάνιτς & εξελίξεις στον ΠΑΟΚ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το τσουνάμι μεταγραφών στον Παναθηναϊκό, τις κινήσεις του Ολυμπιακού, τιες εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην υπόθεση Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Στο σημερινό Center Fox το μεταγραφικό τσουνάμι στον Παναθηναϊκό, ο Ζοτς στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός για Καντιού-Στάνιτς & εξελίξεις στον ΠΑΟΚ