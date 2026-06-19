Μιχαΐλοβιτς για επιστροφή Ζοτς στην Παρτιζάν: «Δεν σχολιάζω εικασίες»

Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς δεν θέλησε να σχολιάσει τις φήμες σχετικά με μία πιθανή επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν.

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, προχώρησε σε δηλώσεις στο «Ζurnal» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τις φήμες για μία πιθανή επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον σερβικό σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα, ρωτήθηκε για τις φήμες που θέλουν τον «Ζοτς» να περιμένει να αποχωρήσει ο ίδιος ώστε να επιστρέψει. Ο Μιχαΐλοβιτς δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο και απάντησε: «Δεν θα σχολιάσω τις εικασίες των Μέσων ενημέρωσης, ειδικά όταν προέρχονται από άλλες χώρες και όταν δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση για την ακρίβειά τους. Η Παρτιζάν έχει τους δικούς της στόχους και τη δική της πορεία. Εστιάζουμε σε ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε και στις αποφάσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτό είναι το μόνο που μας απασχολεί».

Ακόμη, ρωτήθηκε για το αν μία Euroleague license θα έκανε τους οπαδούς πιο θετικούς προς το πρόσωπό του μετά την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς. «Οι οπαδοί έχουν δικαίωμα στις απόψεις και τα συναισθήματά τους. Η δουλειά μου δεν είναι να ικανοποιώ τους πάντες, αλλά να λαμβάνω αποφάσεις που πιστεύω ότι είναι οι καλύτερες για τον Παρτιζάν. Αν συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον σύλλογο και να επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, πιστεύω ότι ο χρόνος θα φέρει την πιο αντικειμενική κρίση» ήταν η απάντησή του.

Τέλος, αναγνώρισε την συνεισφορά τόσο του θρυλικού προπονητή όσο και των οπαδών στις διαπραγματεύσεις. «Η επιτυχία ενός μεγάλου συλλόγου δεν είναι ποτέ αποτέλεσμα της προσπάθειας ενός μόνο ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι παίκτες, το προσωπικό και οι οπαδοί έχουν όλοι τον ρόλο τους στην οικοδόμηση του Παρτιζάν. Σίγουρα, οι οπαδοί μας, καθώς και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχουν συμβάλει καθοριστικά στη θέση που κατέχει σήμερα ο Παρτιζάν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και γι’ αυτό τους οφείλουμε σεβασμό και ευγνωμοσύνη» ανέφερε.