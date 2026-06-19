Συνεχίζουν τα δημοσιεύματα οι Σέρβοι: «Ο Ζέλικο πάει Αθήνα όχι μόνο για τη 10η Εuroleague αλλά και πολλές ακόμα»!

Σε πρώτο πλάνο σε όλα τα σερβικά ΜΜΕ η πιθανή συμφωνία Παναθηναϊκού-Ομπράντοβιτς, με τους Σέρβους να εξηγούν πως ο Γιαννακόπουλος προσφέρει στον Ζοτς την ευκαιρία για τη 10η Εuroleague της καριέρας του αλλά και πολλές ακόμα περισσότερες με το ρόστερ που θα έχει…

Τα πάντα στην Ευρώπη κινούνται γύρω από την υπόθεση του Σέρβου προπονητή με το «τριφύλλι», με το «Mozzart Sport» να αναλύει τα δεδομένα για την επιστροφή του Ζοτς στους «πράσινους».

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι έτοιμος να κάνει τον Ομπράντοβιτς τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη, προσφέροντας πάνω από 2 εκατ. ευρώ ετησίως στον Σέρβο τεχνικό.

Και συνεχίζει πως με τη σειρά του ο Ζοτς δεν έχει στόχο να κατακτήσει μόνο την 10η Euroleague της καριέρας του, αλλά κι ακόμα περισσότερους τίτλους με τον Παναθηναϊκό, αφού θα αναλάβει μία ομάδα με κορμό και παίκτες μεγάλης ποιότητας.

Μάλιστα τονίζει πως όλη η Ευρώπη περιμένει με ανυπομονησία την πορεία των συζητήσεων για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Όπως μαθαίνουμε ανεπίσημα, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη συζητήσει σοβαρά για πρώτη φορά μια πιθανή επιστροφή στον σύλλογο. Όπως ακούγεται, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνολική αξία του τριετούς συμβολαίου που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερη από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και να είναι σημαντικά πάνω από 2 εκατ. ευρώ καθαρά ετησίως. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν οι απολαβές για το υπόλοιπο τεχνικό τιμ θα συμπεριληφθούν σε αυτό το ποσό ή αν θα είναι ξεχωριστές. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορούσε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπης.

Θα υπήρχε μεγάλος συμβολισμός στην τελική απόφαση να καθίσει ξανά ο Ζέλικο στον πάγκο των πράσινων. Δεν ήθελε να κερδίσει τον δέκατο ευρωπαϊκό τίτλο με την Παρτιζάν και στην Αθήνα θα είχε εξαιρετικές οικονομικές συνθήκες για να σχηματίσει μια ομάδα της επιλογής του και να κάνει την επίθεσή του όχι μόνο το δέκατο, αλλά και πολλά ακόμη τρόπαια. Στην Αθήνα, θα τον υποδεχόταν μια σχεδόν έτοιμη ομάδα, καθώς πολλοί παίκτες από την τρέχουσα σύνθεση έχουν συμβόλαιο τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Όλη η Ευρώπη θα περιμένει με ανυπομονησία την έκβαση των μοιραίων συνομιλιών»