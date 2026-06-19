Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κατά κυβέρνησης: «Να αποσυρθεί η διάταξη για την αύξηση των αποδοχών μας – Δεν είναι αληθές ότι ήταν αίτημα της Εκκλησίας»

Να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη που προβλέπει έως και διπλασιασμό των αποδοχών Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών ζητά ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών, εξαπολύοντας σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαψεύδοντας ότι αποτελούσε πάγιο αίτημα της Εκκλησίας.

Ο Μητροπολίτης κάνει λόγο για επικοινωνιακό χειρισμό με στόχο να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά και για προσπάθεια να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις εντός των εκκλησιαστικών κόλπων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, υπενθυμίζοντας ξανά την ομοφοβική θέση της Εκκλησίας.

Σε εκτενή δήλωσή του, ο ιεράρχης απορρίπτει τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι η μισθολογική αναβάθμιση αποτελούσε πάγιο αίτημα της Εκκλησίας, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε τέθηκε σχετικό αίτημα από την Ιεραρχία.

«Το λεχθέν από επίσημα χείλη ότι αυτό αποτελούσε “πάγιο αίτημα της Εκκλησίας”, δεν είναι αληθές», τονίζει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στα 24 χρόνια της αρχιερατικής του διακονίας δεν θυμάται να διατυπώθηκε ποτέ τέτοιο αίτημα σε Σύνοδο ή από κάποιον ιεράρχη.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στον πρωθυπουργό, σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο τις σχέσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. «Τώρα αν στις επικοινωνίες του Αρχιεπισκόπου με τον πρωθυπουργό, ο πρώτος χαριτολογώντας “απείλησε” να μεταπηδήσει στο Ισλάμ και να γίνει “μουφτής” (…) και ο πρωθυπουργός “φοβήθηκε”, δεν μπορώ να γνωρίζω», αναφέρει με εμφανή δόση ειρωνείας.

Ο Μητροπολίτης κάνει λόγο για επικοινωνιακό χειρισμό με στόχο να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας. Όπως υποστηρίζει, η υπόθεση των αυξήσεων προκάλεσε σκόπιμα θόρυβο στην κοινή γνώμη, σημειώνοντας δηκτικά ότι πρόκειται για «απρόσμενη επιτυχία των κομματικών επικοινωνιολόγων», καθώς η προσοχή στράφηκε στις αμοιβές των μητροπολιτών αντί στα μείζονα κοινωνικά ζητήματα.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές ότι η πρωτοβουλία ενδέχεται να αποσκοπεί και στη δημιουργία εσωτερικών εντάσεων στους κόλπους της Εκκλησίας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση τους εφημερίους με τους μητροπολίτες τους.

Ο Μητροπολίτης στη δήλωσή του εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει και ως στόχο την κάμψη των αντιδράσεων στους κόλπους της εκκλησίας – ενόψει εκλογών – για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν παρέλειψε μάλιστα να υπενθυμίσει την ομοφοβική θέση της εκκλησίας, λέγοντας ότι το ζήτημα για εκείνους «δεν έχει κλείσει».

«Τι θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεχαστούν η στάση, η ψήφος και τα καμώματα πολλών; Να κλείσουν τα στόματα των αρχιερέων με την αύξηση των αποδοχών τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, απευθύνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ζητώντας την πλήρη απόσυρση της ρύθμισης πριν καν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο: «Πάραυτα η συγκεκριμένη διάταξη να αποσυρθεί! Να μη φτάσει στη Βουλή! Όχι κι άλλος διασυρμός!».

Αναλυτικά η δήλωση του Μητροπολίτη:

«Προ­βλη­μα­τί­στη­κα πο­λύ ἄν ἔ­πρε­πε νά γρά­ψω κά­τι ἤ νά σι­ω­πή­σω γι­ά τό ζή­τη­μα τῆς κυ­βερ­νη­τι­κῆς πρω­το­βου­λί­ας γι­ά τήν αὔ­ξη­ση τῶν ἀ­πο­δο­χῶν τοῦ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που καί τῶν Μη­τρο­πο­λι­τῶν, τό ὁ­ποῖ­ο αὐ­τές τίς μέ­ρες τό­σο θό­ρυ­βο προ­κα­λεῖ.

Ἡ ἐ­πί­μο­νη ὅ­μως σύ­στα­ση προ­σώ­που πού μέ πε­ρι­βάλ­λει μέ βα­θύ σε­βα­σμό καί πο­λλή ἀ­γά­πη μέ ἀ­νάγ­κα­σε τε­λι­κά νά πα­ρα­με­ρί­σω τούς δι­σταγ­μούς μου καί νά χα­ρά­ξω τίς γραμ­μές πού ἀ­κο­λου­θοῦν.

1. Δι­α­νύ­ω τό 24ο ἔ­τος τῆς ἀρ­χι­ε­ρα­τεί­ας μου. Οὐ­δέ­πο­τε σέ σύ­νο­δο ἐ­τέ­θη ἤ δι­α­τυ­πώ­θη­κε γρα­πτῶς ἀ­πό κά­ποι­ον Ἱ­ε­ράρ­χη δη­μο­σί­ως αἴ­τη­μα αὐξήσεως τῶν ἀ­πο­δο­χῶν μας. Ἑ­πο­μέ­νως τό λε­χθέν ἀ­πό ἐ­πί­ση­μα χεί­λη ὅ­τι αὐ­τό ἀ­πο­τε­λοῦ­σε «πά­γι­ο αἴ­τη­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας», δέν εἶ­ναι ἀ­λη­θές.

2. Ὅ­τι δέν ἀν­τι­στοι­χοῦν οἱ ἀ­πο­δο­χές μας στή θέ­ση καί σ­τήν τι­μή πού ἀ­νέ­κα­θεν ἀ­πο­δί­δει ἡ Πο­λι­τεί­α, στό ὑ­φι­στά­με­νο πλαί­σι­ο σχέ­σε­ων, πρός τό λει­τούρ­γη­μά μας εἶ­ναι τοῖς πᾶ­σι γνω­στό.

Κα­νείς ὅ­μως ἀ­πό μᾶς τούς ἀρ­χι­ε­ρεῖς δέν δι­α­νο­ή­θη­κε αὐ­τό νά τό ἀ­παι­τή­σει. Τώ­ρα ἄν στίς ἐ­πι­κοι­νω­νί­ες τοῦ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που μέ τόν πρω­θυ­πουρ­γό, ὁ πρῶ­τος χαριτολογώντας «ἀ­πεί­λη­σε» νά με­τα­πη­δή­σει στό Ἰσ­λάμ καί νά …γί­νει «μουφ­τῆς» (ἐ­πει­δή οἱ ἕλ­λη­νες μουφ­τῆ­δες ἀ­μεί­βον­ται κα­τά πο­λύ ὑ­ψη­λό­τε­ρα ἀ­πό τούς Μη­τρο­πο­λί­τες) καί ὁ πρω­θυ­πουρ­γός «φο­βή­θη­κε» μή­πως κον­τά στά ἄλ­λα προ­βλή­μα­τα πού ἀν­τι­με­τω­πί­ζει θά τοῦ τύ­χαι­νε καί αὐ­τό, δέν μπο­ρῶ νά γνω­ρί­ζω…

3. Δυ­στυ­χῶς τό πο­λι­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο τοῦ τό­που μας ὅ­λων τῶν χρω­μά­των χαί­ρε­ται ὅ­ταν μέ ὁ­ποι­ο­δή­πο­τε τρό­πο καί ἀ­φορ­μή πλήτ­τε­ται τό κύ­ρος τῶν ἐ­πι­σκό­πων. Ἔτ­σι καί τώ­ρα ἡ πρό­τα­ση γι­ά αὔ­ξη­ση τῶν ἀ­πο­δο­χῶν τῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν σήκω­σε ὁ­λό­κλη­ρο κουρ­νι­αχ­τό. Βου­ΐ­ζει τό δι­α­δί­κτυ­ο. Οἱ πάν­τες μέ πολ­λή χο­λή σπεύ­δουν νά ἐκ­φέ­ρουν γνώ­μη. Ἀ­πρό­σμε­νη ἐ­πι­τυ­χί­α τῶν κομ­μα­τι­κῶν ἐ­πι­κοι­νω­νι­ο­λό­γων! Ἔ­στρε­ψαν τήν προ­σο­χή τῆς κοι­νῆς γνώ­μης ἀ­πό τά φλέ­γον­τα ζη­τή­μα­τα τῆς κοι­νω­νί­ας στήν αὔ­ξη­ση τῶν ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῶν ἀ­πο­δο­χῶν! Τῶν ἐ­πι­κοι­νω­νι­ο­λό­γων λοι­πόν οἱ ἀ­μοι­βές θά πρέ­πει νά πολ­λα­πλα­σι­α­στοῦν!

4. Ἀπό τό μυ­α­λό κά­ποι­ων ἴ­σως πέ­ρα­σε καί ἡ πο­νη­ρή σκέ­ψη ὅ­τι μέ τή συγ­κε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση «θά φέ­ρου­με σέ ἀν­τι­πα­ρά­θε­ση τό σῶ­μα τῶν πρε­σβυ­τέ­ρων-ἐ­φη­με­ρί­ων πρός τούς Μη­τρο­πο­λί­τες τους. Ἑ­πο­μέ­νως κι ἀπ᾽ αὐ­τό κερ­δί­ζου­με»!

5. Ὁ κυ­ρι­ό­τε­ρος λό­γος ὅ­μως φαί­νε­ται πώς εἶ­ναι —ἐν ὄ­ψει ἐ­κλο­γῶν— νά λη­σμο­νη­θεῖ ἡ θέ­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας (καί φυ­σι­κά τῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν) στό νό­μο γι­ά τόν γά­μο τῶν ὁ­μο­φυ­λο­φί­λων. Ἀν­τι­λαμ­βά­νον­ται οἱ κυ­βερ­νῶν­τες ὅ­τι αὐ­τό τό ζή­τη­μα γι­ά τήν Ἐκ­κλη­σί­α δέν ἔ­χει κλεί­σει. Προ­σβάλ­λει τό ἦ­θος της. Τήν εὐ­αγ­γε­λι­κή δι­δα­σκα­λί­α. Τό μυ­στή­ρι­ο τοῦ Γά­μου. Τόν θε­σμό τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας. Γι᾽ αὐ­τό καί εἶ­ναι δύ­σκο­λο νά λη­σμο­νη­θεῖ.

Τί θά μπο­ροῦ­σε, λοι­πόν, νά βο­η­θή­σει νά ξε­χα­στοῦν ἡ στά­ση, ἡ ψῆ­φος καί τά κα­μώ­μα­τα πολ­λῶν; Νά κλεί­σουν τά στό­μα­τα τῶν ἀρ­χι­ε­ρέ­ων μέ τήν αὔ­ξη­ση τῶν ἀ­πο­δο­χῶν τους γι­ά νά στα­μα­τή­σουν νά τό θυ­μί­ζουν καί νά ἐ­πη­ρε­ά­ζουν τούς χρι­στια­νούς, τά μέ­λη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

6. Κον­τά σέ ὅ­λα αὐ­τά καί κά­ποι­οι ἐξ ἡ­μῶν βγῆ­καν στούς ἐ­ξῶ­στες νά «ἀ­πο­λο­γη­θοῦν» γι­ά τό τί κά­νουν ἤ τί θά κά­νουν μέ τίς αὐ­ξη­μέ­νες 90% (!) ἀ­πο­δο­χές τους, λη­σμο­νών­τας τήν ἐν­το­λή τοῦ Χρι­στοῦ «μή γνώ­τω…» (Ματθ. 6,3). Ἀχρείαστες ἐξηγήσεις!

«Τῶν φρο­νί­μων ὀ­λί­γα!» Πά­ραυ­τα ἡ συγ­κε­κρι­μέ­νη δι­ά­τα­ξη νά ἀ­πο­συρ­θεῖ! Νά μή φτά­σει στή Βου­λή! Ὄ­χι κι ἄλ­λος δι­α­συρ­μός!».

Πηγή: thepressproject.gr