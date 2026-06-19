Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κατά κυβέρνησης: «Να αποσυρθεί η διάταξη για την αύξηση των αποδοχών μας – Δεν είναι αληθές ότι ήταν αίτημα της Εκκλησίας»

Ο Μητροπολίτης κάνει λόγο για επικοινωνιακό χειρισμό με στόχο να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά και για προσπάθεια να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις εντός των εκκλησιαστικών κόλπων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, υπενθυμίζοντας ξανά την ομοφοβική θέση της Εκκλησίας.
Σε εκτενή δήλωσή του, ο ιεράρχης απορρίπτει τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι η μισθολογική αναβάθμιση αποτελούσε πάγιο αίτημα της Εκκλησίας, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε τέθηκε σχετικό αίτημα από την Ιεραρχία.
«Το λεχθέν από επίσημα χείλη ότι αυτό αποτελούσε “πάγιο αίτημα της Εκκλησίας”, δεν είναι αληθές», τονίζει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στα 24 χρόνια της αρχιερατικής του διακονίας δεν θυμάται να διατυπώθηκε ποτέ τέτοιο αίτημα σε Σύνοδο ή από κάποιον ιεράρχη.
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στον πρωθυπουργό, σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο τις σχέσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. «Τώρα αν στις επικοινωνίες του Αρχιεπισκόπου με τον πρωθυπουργό, ο πρώτος χαριτολογώντας “απείλησε” να μεταπηδήσει στο Ισλάμ και να γίνει “μουφτής” (…) και ο πρωθυπουργός “φοβήθηκε”, δεν μπορώ να γνωρίζω», αναφέρει με εμφανή δόση ειρωνείας.
Ο Μητροπολίτης κάνει λόγο για επικοινωνιακό χειρισμό με στόχο να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας. Όπως υποστηρίζει, η υπόθεση των αυξήσεων προκάλεσε σκόπιμα θόρυβο στην κοινή γνώμη, σημειώνοντας δηκτικά ότι πρόκειται για «απρόσμενη επιτυχία των κομματικών επικοινωνιολόγων», καθώς η προσοχή στράφηκε στις αμοιβές των μητροπολιτών αντί στα μείζονα κοινωνικά ζητήματα.
Παράλληλα, αφήνει αιχμές ότι η πρωτοβουλία ενδέχεται να αποσκοπεί και στη δημιουργία εσωτερικών εντάσεων στους κόλπους της Εκκλησίας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση τους εφημερίους με τους μητροπολίτες τους.
Ο Μητροπολίτης στη δήλωσή του εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει και ως στόχο την κάμψη των αντιδράσεων στους κόλπους της εκκλησίας – ενόψει εκλογών – για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν παρέλειψε μάλιστα να υπενθυμίσει την ομοφοβική θέση της εκκλησίας, λέγοντας ότι το ζήτημα για εκείνους «δεν έχει κλείσει».
«Τι θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεχαστούν η στάση, η ψήφος και τα καμώματα πολλών; Να κλείσουν τα στόματα των αρχιερέων με την αύξηση των αποδοχών τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας τη δήλωσή του, απευθύνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ζητώντας την πλήρη απόσυρση της ρύθμισης πριν καν κατατεθεί στο Κοινοβούλιο: «Πάραυτα η συγκεκριμένη διάταξη να αποσυρθεί! Να μη φτάσει στη Βουλή! Όχι κι άλλος διασυρμός!».
Αναλυτικά η δήλωση του Μητροπολίτη:
«Προβληματίστηκα πολύ ἄν ἔπρεπε νά γράψω κάτι ἤ νά σιωπήσω γιά τό ζήτημα τῆς κυβερνητικῆς πρωτοβουλίας γιά τήν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Μητροπολιτῶν, τό ὁποῖο αὐτές τίς μέρες τόσο θόρυβο προκαλεῖ.
Ἡ ἐπίμονη ὅμως σύσταση προσώπου πού μέ περιβάλλει μέ βαθύ σεβασμό καί πολλή ἀγάπη μέ ἀνάγκασε τελικά νά παραμερίσω τούς δισταγμούς μου καί νά χαράξω τίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν.
1. Διανύω τό 24ο ἔτος τῆς ἀρχιερατείας μου. Οὐδέποτε σέ σύνοδο ἐτέθη ἤ διατυπώθηκε γραπτῶς ἀπό κάποιον Ἱεράρχη δημοσίως αἴτημα αὐξήσεως τῶν ἀποδοχῶν μας. Ἑπομένως τό λεχθέν ἀπό ἐπίσημα χείλη ὅτι αὐτό ἀποτελοῦσε «πάγιο αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας», δέν εἶναι ἀληθές.
2. Ὅτι δέν ἀντιστοιχοῦν οἱ ἀποδοχές μας στή θέση καί στήν τιμή πού ἀνέκαθεν ἀποδίδει ἡ Πολιτεία, στό ὑφιστάμενο πλαίσιο σχέσεων, πρός τό λειτούργημά μας εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό.
Κανείς ὅμως ἀπό μᾶς τούς ἀρχιερεῖς δέν διανοήθηκε αὐτό νά τό ἀπαιτήσει. Τώρα ἄν στίς ἐπικοινωνίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν πρωθυπουργό, ὁ πρῶτος χαριτολογώντας «ἀπείλησε» νά μεταπηδήσει στό Ἰσλάμ καί νά …γίνει «μουφτῆς» (ἐπειδή οἱ ἕλληνες μουφτῆδες ἀμείβονται κατά πολύ ὑψηλότερα ἀπό τούς Μητροπολίτες) καί ὁ πρωθυπουργός «φοβήθηκε» μήπως κοντά στά ἄλλα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει θά τοῦ τύχαινε καί αὐτό, δέν μπορῶ νά γνωρίζω…
3. Δυστυχῶς τό πολιτικό κατεστημένο τοῦ τόπου μας ὅλων τῶν χρωμάτων χαίρεται ὅταν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο καί ἀφορμή πλήττεται τό κύρος τῶν ἐπισκόπων. Ἔτσι καί τώρα ἡ πρόταση γιά αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τῶν Ἱεραρχῶν σήκωσε ὁλόκληρο κουρνιαχτό. Βουΐζει τό διαδίκτυο. Οἱ πάντες μέ πολλή χολή σπεύδουν νά ἐκφέρουν γνώμη. Ἀπρόσμενη ἐπιτυχία τῶν κομματικῶν ἐπικοινωνιολόγων! Ἔστρεψαν τήν προσοχή τῆς κοινῆς γνώμης ἀπό τά φλέγοντα ζητήματα τῆς κοινωνίας στήν αὔξηση τῶν ἀρχιερατικῶν ἀποδοχῶν! Τῶν ἐπικοινωνιολόγων λοιπόν οἱ ἀμοιβές θά πρέπει νά πολλαπλασιαστοῦν!
4. Ἀπό τό μυαλό κάποιων ἴσως πέρασε καί ἡ πονηρή σκέψη ὅτι μέ τή συγκεκριμένη πρόταση «θά φέρουμε σέ ἀντιπαράθεση τό σῶμα τῶν πρεσβυτέρων-ἐφημερίων πρός τούς Μητροπολίτες τους. Ἑπομένως κι ἀπ᾽ αὐτό κερδίζουμε»!
5. Ὁ κυριότερος λόγος ὅμως φαίνεται πώς εἶναι —ἐν ὄψει ἐκλογῶν— νά λησμονηθεῖ ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας (καί φυσικά τῶν Ἱεραρχῶν) στό νόμο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἀντιλαμβάνονται οἱ κυβερνῶντες ὅτι αὐτό τό ζήτημα γιά τήν Ἐκκλησία δέν ἔχει κλείσει. Προσβάλλει τό ἦθος της. Τήν εὐαγγελική διδασκαλία. Τό μυστήριο τοῦ Γάμου. Τόν θεσμό τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι δύσκολο νά λησμονηθεῖ.
Τί θά μποροῦσε, λοιπόν, νά βοηθήσει νά ξεχαστοῦν ἡ στάση, ἡ ψῆφος καί τά καμώματα πολλῶν; Νά κλείσουν τά στόματα τῶν ἀρχιερέων μέ τήν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τους γιά νά σταματήσουν νά τό θυμίζουν καί νά ἐπηρεάζουν τούς χριστιανούς, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
6. Κοντά σέ ὅλα αὐτά καί κάποιοι ἐξ ἡμῶν βγῆκαν στούς ἐξῶστες νά «ἀπολογηθοῦν» γιά τό τί κάνουν ἤ τί θά κάνουν μέ τίς αὐξημένες 90% (!) ἀποδοχές τους, λησμονώντας τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ «μή γνώτω…» (Ματθ. 6,3). Ἀχρείαστες ἐξηγήσεις!
«Τῶν φρονίμων ὀλίγα!» Πάραυτα ἡ συγκεκριμένη διάταξη νά ἀποσυρθεῖ! Νά μή φτάσει στή Βουλή! Ὄχι κι ἄλλος διασυρμός!».
Πηγή: thepressproject.gr