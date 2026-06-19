Μουντιάλ 2026: Άαρονσον και κάρτες στο ΗΠΑ – Αυστραλία, από ημίχρονο η Βραζιλία κόντρα στην Αϊτή

ΗΠΑ και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Lumen Field του Σιάτλ το βράδυ της Παρασκευής (19/6, 22:00), για την 2η αγωνιστική του Group D στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

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Ιδανική η πρεμιέρα για την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, που επικράτησε 4-1 της Παραγουάης και τέθηκε επικεφαλής του ομίλου. Με 65% κατοχή μπάλας, 85% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις (509/598), 16(6) τελικές και 1.34 xG, είχε τον έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα και η αποτελεσματικότητα της στην εκτέλεση έκανε την διαφορά. Σε εξαιρετική κατάσταση έδειξε ο φορ Μπάλογκαν, που σκόραρε δύο τέρματα στην αναμέτρηση.

Ως αουτσάιντερ μπήκε η Αυστραλία στο ματς της πρεμιέρας με την Τουρκία, μόνο τέτοιο δεν αποδείχθηκε στο χορτάρι. Με γκολ του Ιρανκούντα στο 27' και ένα ακόμη του Μέτκαλφ στο 75', πήρε τη νίκη με σκορ 2-0 και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόκρισης. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, αν αναλογιστεί κανείς πως η Αυστραλία ολοκλήρωσε το 90λεπτο με 28% κατοχή μπάλας, 9(4) τελικές και μόλις 201 εύστοχες μεταβιβάσεις, καταφέρνοντας ωστόσο να φτάσει τον δείκτη των xG στο 1.18.

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Οι ΗΠΑ είναι το φαβορί. Πολύ πειστική η εικόνα τους στο πρώτο ματς του ομίλου, το ρόστερ έχει μπόλικο ταλέντο αλλά οι ουσιαστικές λύσεις εξαντλούνται σε 14-15 παίκτες. Η Αυστραλία είναι σκληρή, παίζει καλά πίσω από τη μπάλα αλλά δύσκολα θα κάνει την υπέρβαση σε δεύτερο σερί παιχνίδι. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & Άαρονσον 1+ σουτ στην εστία & Αυστραλία Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 6.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στο Lincoln Field της Φιλαδέλφεια διεξάγεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (03:30) η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αϊτή, για την 2η αγωνιστική του Group C στο Μουντιάλ 2026.

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Στραβοπάτησε στην πρεμιέρα η Βραζιλία, καθώς έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο. Παιχνίδι που ήταν εξ ορισμού πιο δύσκολο από όσο έδειχναν οι αποδόσεις και επιβεβαιώθηκε με το τελικό αποτέλεσμα. Το σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος, με γκολ των Σαϊμπαρί (21') και Βινίσιους (32΄). Απόλυτα δίκαιο, όπως δείχνουν και οι αριθμοί της στατιστικής. Η Βραζιλία ήταν αργή στον άξονα της, δεν μπορούσε να βρει ρυθμό μεσοεπιθετικά και της έλειψαν οι συνεργασίες. Στοιχεία που πρέπει να αλλάξει αν θέλει να φτάσει μακριά στη διοργάνωση.

Το πάλεψε η Αϊτή κόντρα στη Σκωτία και άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας. Δεν βρήκε ωστόσο απάντηση στο γκολ του ΜακΓκιν από το 28' και έφυγε με άδεια χέρια από το γήπεδο. Είχε μεγαλύτερη κατοχή μπάλας (54% - 46%), περισσότερες τελικές (15-9) και επιτυχημένες μεταβιβάσεις (367 - 307), αλλά και ίδιο συντελεστή xG (1.04 - 1.05). Μοιάζει με χαμένη ευκαιρία το ματς για την Αϊτή, αφού τώρα, τόσο με τη Βραζιλία όσο και την τελευταία αγωνιστική με το Μαρόκο, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει κατακόρυφα.

Ξεκάθαρα τα δεδομένα για το φαβορί, που δύσκολα θα γκελάρει σε δεύτερο σερί ματς. Η Αϊτή είναι αξιόμαχα αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει αξία στις αποδόσεις υπέρ της Βραζιλίας, στροφή στα ειδικά. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 ημίχρονο & Βινίσιους 2+ σουτ στην εστία & Ραφίνια 1+ ασίστ σε απόδοση 7.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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