Παραμένει στον Απόλλωνα Σμύρνης ο Γαρδίκας

Την κοινή πορεία τους θα συνεχίσουν για έκτη διαδοχική χρονιά ο Απόλλων Σμύρνης και ο Νίκος Γαρδίκας.

Ο 28χρονος διεθνής περιφερειακός ανανέωσε τη συνεργασία του με την «αμφίβια ταξιαρχία» και για τη σεζόν 2026-27 και θα συνεχίσει να αποτελεί το σημείο αναφοράς στη δεξιά πλευρά της ομάδας, όντας πλέον (μετά τις αποχωρήσεις των Αλαμάνου και Σολανάκη) και ο παλιότερος παίκτης της. Ο Γαρδίκας φόρεσε το κυανόλευκο σκουφάκι το 2021, μετά από μία χρονιά στη Γαλλία με την Ολιμπίκ Νις, και έκτοτε μετράει 139 συμμετοχές και 233 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τον Απόλλωνα πανηγύρισε το Challenger Cup του 2023 και την περασμένη σεζόν έφτασε ως το final-4 του Conference Cup, ενώ με την εθνική ανδρών κατέκτησε πέρυσι το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και το ασημένιο στο World Cup στην Ποντγκόριτσα. Υπήρξε και πρωταθλητής κόσμου με την εθνική νέων ανδρών, το 2017 στο Βελιγράδι, με προπονητή τον νυν τεχνικό του Απόλλωνα, Τεό Λοράντο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να είμαι μέλος της ομάδας και τη νέα σεζόν, και φυσικά ευχαριστώ το σύλλογο για την εμπιστοσύνη του αυτά τα χρόνια. Οι στόχοι θα είναι και τη νέα σεζόν υψηλοί, σε Ελλάδα και Ευρώπη, και εύχομαι να έχουμε πρώτα από όλα υγεία, ώστε μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε» δήλωσε ο Γαρδίκας στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ