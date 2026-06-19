Οι Πίστονς θέλουν να αποκτήσουν τον Χίρο… μέσω του Αντετοκούνμπο

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς μπορεί να είναι η τρίτη ομάδα που θα συμμετέχει στο trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο και θα προσπαθήσουν να αποκτήστον τον Τάιλερ Χίρο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς. Πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα αστέρα, με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Μπόστον Σέλτικς να είναι τα δύο φαβορί.

Βέβαια, για να γίνει μία τόσο μεγάλη ανταλλαγή, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να συμμετέχει και τρίτη ομάδα. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, αυτή μπορεί να είναι οι Ντιτρόιτ Πίστονς. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως αν τελικά ο «Greek Freak» καταλήξει στους Χιτ, τότε οι Πίστονς θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον Τάιλερ Χίρο.

Οι Πίστονς ψάχνουν στην αγορά για παίκτες με επιθετικό ταλέντο και σουτ για να πλαισιώσουν τον Κέιντ Κάνινγχαμ. Ο Χίρο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και βρίσκεται ψηλά στην λίστα του Ντιτρόιτ.

Βέβαια, δεν είναι το μόνο όνομα που εξετάζουν, καθώς έχουν «κυκλώσει» ακόμα τους Κάιρι Ίρβινγκ των Ντάλας Μάβερικς και Τρέι Μέρφι των Νιου Ορλίνς Πέλικανς.