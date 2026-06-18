Η Αγγλία έπαιξε χορταστικό ποδόσφαιρο απέναντι στην Κροατία (4-2) και στο νησί αρχίζουν και πάλι να ονειρεύονται πως το παγκόσμιο κύπελλο ίσως επιστρέψει… σπίτι του.

Παίζει η Αγγλία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλου; Ξέρεις ότι δεν θα βαρεθείς. Κάτι ακραίο, κάτι απρόσμενο, κάτι μη φυσιολογικό θα συμβεί.

Αν μάλιστα στην εξίσωση μπει και η πιο expect the unexpected ομάδα των τελευταίων δύο διοργανώσεων, τότε είσαι σίγουρος πια ότι το βράδυ σου δεν πρόκειται να πάει χαμένο.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ -ειδικά στην επανάληψη- έπαιξε χορταστικό ποδόσφαιρο, δεν διαλύθηκε ψυχολογικά, όταν οι Κροάτες ισοφάρισαν δύο φορές στο πρώτο μέρος και με επιβλητικό τρόπο έφτασε στο 4-2, γεννώντας από την πρεμιέρα μεγάλα όνειρα και προσδοκίες για κάτι μεγάλο σε αυτό το Μουντιάλ.

Μία σου και μία μου

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αυτό που διέλυσε όλες τις βεβαιότητες. Ποιος ήταν ο τελευταίος παίκτης του γηπέδου που θα περίμενε κανείς να υποπέσει σε ένα παιδικό λάθος και να δωρίσει ένα πέναλτι; Ο Λούκα Μόντριτς.

Ο 40χρονος Κροάτης με ένα τσαφ έκανε την πρώτη γκάφα (9’), όμως στην λευκή βούλα στήθηκε ένα άλλο πανηγύρι. Ο άχαστος Χάρι Κέιν αστόχησε στην εκτέλεση, όμως ο Λιβάκοβιτς είχε βιαστεί να βγει εκτός εστίας και το πέναλτι επαναλήφθηκε. Ο Άγγλος τη δεύτερη φορά δεν συγχώρεσε και τα λιοντάρια άνοιξαν από νωρίς το σκορ.

Παίζοντας περίπου σαν την Άρσεναλ, η ομάδα του Τόμας Τούχελ έπαιζε κυνικά και έψαχνε τις αντεπιθέσεις.

Με τον Κέιν να χαμηλώνει πολύ και να παίζει σαν quarterback, ο Μπέλιγχαμ είχε δύο καλές στιγμές στο transition για να κάνει το 2-0, όμως όσο περνούσε η ώρα η Κροατία διάβαζε όλο και καλύτερα τις συνθήκες του παιχνιδιού.

Ένα πούλημα της μπάλας του Μπέλιγχαμ στο κέντρο, έφερε άμεση κόντρα, με τον Σούτσιτς να χορεύει τον Στόουνς και τον Μπατούρινα με μία βολίδα 120 χιλιομέτρων την ώρα να παίρνει μέσα τα χέρια του Πίκφορντ για το 1-1 (36’).

Μόνο που η χρβάτσκα δεν χάρηκε για πολύ την ισοφάριση. Από εκτέλεση κόρνερ του Ράις, ο Κέιν πήδηξε πιο ψηλά από όλους (42’, 2-1) και έφτασε τα 10 γκολ σε Μουντιάλ, πιάνοντας τον Γκάρι Λίνεκερ.

Μα, το πρώτο μέρος είχε ακόμα πολύ ψωμί. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βούσκοβιτς έσκαψε στην πλάτη της αγγλικής άμυνας στον Πέρισιτς, εκείνος πανέξυπνα με το κεφάλι βρήκε τον Μούσα και εκείνος με ψύχραιμο τελείωμα ισοφάρισε εκ νέου (45’+5’, 2-2) σε ένα σούπερ χορταστικό πρώτο μέρος.

Αιχμαλωσία!

Κι αυτό που έμοιαζε με αγώνα μποξ, μία σου και μία μου, αίφνης έγινε άνισο. Οι Άγγλοι βγήκαν αφιονισμένοι στην επανάληψη κι άρχισαν να σφυροκοπούν.

Αυτή τη φορά το κάθετο τρέξιμο του Μπέλιγχαμ είχε και ωραίο διαγώνιο τελείωμα (δοκάρι και μέσα) για το 3-2 (47’), ξεκινώντας μία κατάσταση αιχμαλωσίας, όπου οι Κροάτες βρέθηκαν στα σχοινιά και σώθηκαν από τον Λιβάκοβιτς.

Ο Κροάτης τερματοφύλακας βγάζει σουτ του Μπέλιγχαμ (48’), του Ράις (51’) κάνει δύο διπλές αποκρούσεις σε εξ’ επαφής προσπάθειες από Ο’ Ράιλι - Γκόρντον (55’) και σε δύο βολίδες του Κέιν (56’), κρατώντας ζωντανή την Κροατία που παρότι είχε τρεις στόπερ, έμπαζε από παντού.

Οι αλλαγές του Ντάλιτς γύρισαν το μομέντουμ, ωστόσο ο Πίκφορντ όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί στις προσπάθειες από Πάσαλιτς (75’) και Κόβατσιτς (80’).

Κι όταν οι Κροάτες έδωσαν μέτρα στο γήπεδο ήρθε το τελειωτικό χτύπημα. Όχι από τον Σπενς (82’) που αστόχησε στο πρώτο τετ-α-τετ, αλλά από τον Ράσφορντ, ο οποίος με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 4-2 (88’) και τελείωσε το όποιο άγχος για τον τελικό νικητή.

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Κόνσα, Στόουνς (87’ Γκουεί), Ο’ Ράιλι, Ράις (72’ Ρότζερς), Άντερσον, Μαντουέκε (72’ Σάκα), Μπέλιγχαμ (80’ Σπενς), Γκόρντον (72’ Ράσφορντ), Κέιν.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Σούταλο, Βούσκοβιτς (65’ Μάρκο Πάσαλιτς), Γκβάρντιολ, Στάνισιτς, Μάριο Πάσαλιτς (79’ Κράμαριτς), Μόντριτς (58’ Κόβατσιτς), Πέρισιτς, Μπατούρινα (79’ Βλάσιτς), Σούτσιτς, Μούσα (65’ Ματάνοβιτς).