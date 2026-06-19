Τελειώνει από την Μπεσίκτας ο Τζόνα Μάθιους

Ο Οζκάν Αρσεβέν, Υπεύθυνος Τμήματος Μπάσκετ της Μπεσίκτας, σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως ο Τζόνα Μάθιους θα μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αμερικανός άσος στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, αφού κατά τη διάρκεια των τελικών στο τουρκικό πρωτάθλημα υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 6 μήνες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «HT Spor»:

«Στην αρχή αυτής της σεζόν είχαμε παρατείνει το συμβόλαιο του Τζόνα Μάθιους για 2 χρόνια. Αν είχαμε κερδίσει το Eurocup αυτή τη σεζόν και πηγαίναμε στο Euroleague, το συμβόλαιό του θα παρατεινόταν.

Αλλά επειδή δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το Eurocup, το συμβόλαιό του λύθηκε μονομερώς και δεν θα είναι μαζί μας».