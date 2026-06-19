Γιαννακόπουλος: Το story - απάντηση για τις δηλώσεις του Χουάντσο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε δημόσια την ικανοποίησή του για τα όσα ανέφερε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σχετικά με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Ισπανός φόργουορντ, στο περιθώριο του Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament, τόνισε πως αισθάνεται απόλυτα ευτυχισμένος στους «Οράσινους», χαρακτηρίζοντας τον σύλλογο ως το δεύτερο σπίτι του.

Η τοποθέτησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την ακρίβεια, κοινοποίησε φωτογραφία με τη δήλωση του παίκτη, συνοδεύοντάς την με το χαρακτηριστικό πράσινο τριφύλλι.

Παράλληλα, επέλεξε να «ντύσει» το story με το τραγούδι For Every Forever, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον στίχο «For every forever ever», μια φράση που μπορεί να αποδοθεί ως «για πάντα και παντοτινά».