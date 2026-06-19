Ο όμιλος ΦΑΪΣ και η New Era στον Stathatos Athletics με ένα γεμάτο NBA Finals Activation

Με αφορμή τους τελικούς του NBA, ο Όμιλος Φάις και η New Era πραγματοποίησαν το Σάββατο 6 Ιουνίου ένα ξεχωριστό in-store activation στον συνεργάτη τους, Stathatos athletics, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνέδεσε το basketball, το streetwear, τη μουσική και τη δυνατότητα προσωποποίησης του προϊόντος.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε από τις 12:00 έως τις 21:00 και είχε ως στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της New Era, μέσα από μια αυθεντική, συμμετοχική και πολιτιστικά σχετική εμπειρία, εμπνευσμένη από την ενέργεια και την ατμόσφαιρα των NBA Finals.

Κεντρικό σημείο του activation ήταν το New Era Cap Customization Station, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν το New Era καπέλο τους από το κατάστημα και να το προσωποποιήσουν επί τόπου με exclusive NBA patches. Η εμπειρία ανέδειξε τη δημιουργικότητα και το προσωπικό expression του κάθε επισκέπτη, τοποθετώντας το προϊόν στο επίκεντρο μιας ζωντανής retail εμπειρίας.

Το event πλαισιώθηκε από live μουσική από τους ATH Kids, καθώς και live performance από τον Hatemost, δημιουργώντας ένα δυναμικό urban soundtrack καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε basketball-themed δραστηριότητες, με ειδικά διαμορφωμένη μπασκέτα για σουτάκια στον χώρο.

Η Monster Energy Drinks υποστήριξε την ενέργεια, προσφέροντας προϊόντα στο κοινό, ενώ στον χώρο υπήρχε και popcorn machine, ενισχύοντας την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου NBA Finals celebration.

Η παρουσία του κόσμου ήταν ιδιαίτερα δυνατή, με σταθερή ροή επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Δεκάδες influencers, creators και φίλοι του brand παρευρέθηκαν, συμμετείχαν στις δραστηριότητες και δημιούργησαν οργανικό περιεχόμενο στα social media, ενισχύοντας περαιτέρω την προβολή της ενέργειας.

Παράλληλα, πάνω από 60 καπέλα αγοράστηκαν και δόθηκαν από το κατάστημα και προσωποποιήθηκαν στο New Era Cap Customization Station, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του activation τόσο σε επίπεδο εμπειρίας όσο και εμπορικής απόδοσης.

Για τον Όμιλο Φάις και τη New Era, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία να αναδειχθεί η σύνδεση του brand με τη σύγχρονη street κουλτούρα, το basketball και τη δημιουργική αυτοέκφραση. Η New Era, με τη διαχρονική παρουσία της στον χώρο του headwear και την ιστορική σύνδεσή της με τον αθλητισμό και την urban αισθητική, συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες που ξεπερνούν το προϊόν και ενισχύουν τη σχέση του brand με την κοινότητα.

Ο Όμιλος Φάις, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της New Era σε Ελλάδα και Κύπρο, παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη δημιουργία δράσεων που ενώνουν το προϊόν με την κουλτούρα, επενδύοντας σε εμπειρίες με ουσιαστικό και σύγχρονο αποτύπωμα.