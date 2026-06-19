Ολυμπιακός: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Μιλουτίνοφ

Σε επέμβαση ρουτίνας υποβλήθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που θα λάβει εξιτήριο το απόγευμα.

Ο Σέρβος σέντερ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου στη διάρκεια της Παρασκευής (19/6) και υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης ΑΡ μεταταρσίου.

Πρόκειται για μία προγραμματισμένη επέμβαση για να αφαιρεθούν υλικά που του είχαν προστεθεί από παλαιότερο τραυματισμό και στον Ολυμπιακό είχαν σχεδιάσει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Φυσικά ο Σέρβος σέντερ θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην εκκίνηση της νέας σεζόν, αλλά θα απουσιάσει από την εθνική ομάδας της χώρας του στο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μιλουτίνοφ δεν θα μείνει στο νοσοκομείο, αλλά θα πάρει εξιτήριο και το απόγευμα και να αποχωρήσει από την κλινική.