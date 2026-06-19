Βόλος: Αρνείται ότι εκβίασε τον ανήλικο για 370.000 ευρώ ο 34χρονος - Οι απειλές στον 13χρονο

Μέσω απειλών ότι θα κάνουν κακό στην οικογένειά του, εκβίαζαν ο 34χρονος μαζί με άλλους τέσσερις ανήλικους τον 13χρονο μαθητή στην περιοχή του Βόλου, από τον οποίο και κατάφεραν να αποσπάσουν 370.000 ευρώ.

Ο 34χρονος που είναι αυτός που συνελήφθη από τις Αρχές για την υπόθεση, σήμερα παραπέμφθηκε σε δίκη και μέσω του δικηγόρου του αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Όπως δήλωσε, δεν υφίσταται συμμορία, με το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου να παραπέμπει την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Στον κατηγορούμενο πάντως επέβαλε περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τον ανήλικο, ο οποίος κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο 34χρονος απειλούσε τον ίδιο και την οικογένειά του και του έλεγε ότι αν δεν δώσει τα λεφτά θα κάνει κακό και στους γονείς του.

Τι κατέθεσε η μητέρα

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα του 13χρονου, με τον σύζυγό της έχει ακόμα δύο παιδιά και η οικογένεια διαχειρίζεται 10 κερδοφόρες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να διακινεί μεγάλα ποσά και κάποια φυλάσσονται και στο σπίτι.

«Έχουμε στο σπίτι κάποια χρήματα από εισπράξεις και τα καταθέτουμε μετά στην τράπεζα για να πληρώσουμε υποχρεώσεις. Στα μέσα Μαϊου ο σύζυγός μου ζήτησε τα χρήματα για να πάει να τα καταθέσει και εγώ τα είχα μετρήσει, αλλά έλειπαν 70.000 ευρώ. Τον ρώτησα αν τα έχει πάρει, μου είπε όχι. Δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί να έγινε κάτι άλλο, ούτε παραβίαση έγινε στο σπίτι….»

«Την Τετάρτη, μου ξαναζητάει τα χρήματα και δεν υπήρχε ούτε ευρώ. Ξυπνάμε τα παιδιά, τα ρωτάμε τι έγινε, δεν είχαμε σημάδια διάρρηξης στο σπίτι. Τα παιδιά μας δεν είχαν ποτέ πρόβλημα για να υποψιαστούμε κάτι και πήγαμε στην αστυνομία. Ανακαλύψαμε τελικά ότι τα έχει πάρει ο γιος μας ο μικρός, τα είχε δώσει στον κατηγορούμενο και το είπε ο μικρός στην αστυνομία στην κατάθεση του», είπε ακόμη μεταξύ άλλων, όπως μεταδίδει το gegonotanews.gr.«Θα υποβάλλουμε μήνυση στην οικογένεια του 13χρονου» λέει ο δικηγόρος του συλληφθέντα

«Θεωρώ ότι πρέπει να κληθούν 2 ανήλικοι μάρτυρες που γνωρίζουν τον παθόντα και θα φωτίσουν το δικαστήριο γιατί κάνουν παρέα στο ίδιο πάρκο. Πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε τέτοια υπόθεση, ένας 13χρονος να διακινήσει τέτοια χρήματα μέσα σε τόσες μέρες.

Θα υποβάλλουμε μήνυση στην οικογένεια του 13χρονου για να μας πει που βρέθηκαν 400.000 ευρώ σε 50 ημέρες, μέσα σε ένα σπίτι», είπε από την πλευρά του ο δικηγόρος του 34χρονου.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, έχοντας στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του, έδωσε μερικά από αυτά σε έναν φίλο του ανήλικο.

Ο φίλος του, στη συνέχεια του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο και τον συνέλαβε η αστυνομία. Στη συνέχεια τον τρομοκράτησε λέγοντάς του πως για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος και οι γονείς του έπρεπε να αφαιρέσει από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου από το σπίτι του 370.000, τα οποία είχαν οι γονείς του.

Ένα μέρος των χρημάτων, όπως ακόμη ισχυρίστηκε ο φίλος, θα τα έδιναν για νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.

Στις 17 Ιουνίου οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα αυτά από το σπίτι τους και αμέσως ο ανήλικος τους αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμισι μήνα, καθώς και ποια ήταν τα άτομα, στα οποία παρέδωσε τα χρήματα.

Αναζητούνται οι ανήλικοι

Οι γονείς του παιδιού πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό και μετά από έρευνες, η ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δύο ακόμη ανήλικους 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άλλοι δύο ανήλικοι.

Ο 34χρονος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του, αλλά από την έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν καθόλου χρήματα, καθώς φαίνεται ότι είχε φροντίσει να τα κύψει σε άλλο σημείο.

Πηγή: cnn.gr