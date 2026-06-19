Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Ενόργανης Γυμναστικής το 2028

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028, σε μία διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Το πρωτάθλημα των ανδρών θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Μαΐου 2028, ενώ οι αγώνες των γυναικών θα ακολουθήσουν από την 1η έως τις 4 Ιουνίου. Η έδρα των αγώνων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, οι οποίοι ξεκινούν στις 14 Ιουλίου 2028, και θα αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία πρόκρισης για αρκετούς αθλητές και αθλήτριες. Παράλληλα, θα είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους αγώνες πριν από τους Ολυμπιακούς για τον Λευτέρη Πετρούνια.

Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης γυμναστικής ανδρών και εφήβων στην Πάτρα το 2002 και στον Βόλο το 2006. Αντίστοιχα, διοργανώσεις γυναικών και νεανίδων είχαν πραγματοποιηθεί στον Πειραιά το 1990, καθώς και στην Πάτρα και τον Βόλο το 2002 και το 2006 αντίστοιχα. Το 2028 θα είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα θα υποδεχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.

Η ανακοίνωση της ΕΓΟ:

«Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Γυμναστικής.

Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελληνική Γυμναστική, αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Το 2028, η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ζήσει από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και υπερηφάνειας.

Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ευχαριστεί την European Gymnastics για την εμπιστοσύνη και δεσμεύεται να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα αντάξιο της ιστορίας της χώρας μας και των αξιών του αθλήματος».