Γκοντζαρόβα για Λουτσέσκου: «Κέρδισα έναν πολύτιμο φίλο για μια ζωή» (pic)

Το "αντίο" της Μαρίας Γκοντζαρόβα στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο του Δικεφάλου

H ανάρτηση της Α΄ αντιπροέδρου του ΠΑΟΚ, Μαρίας Γκοντζαρόβα, μετά την ανακοίνωση του "διαζυγίου" μεταξύ ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Χάρηκα που περπάτησα αυτόν τον δρόμο δίπλα σου, στις νίκες και στις ήττες. Εύχομαι σε εσένα και την οικογένειά σου να είστε ευλογημένοι πέρα από κάθε μέτρο! Και εγώ κέρδισα έναν πολύτιμο φίλο για μια ζωή!» γράφει στο πρώτο κείμενο, ενώ λίγο πιο κάτω παραθέτει απόσπασμα από Θίοντορ Ρούζβετ:

«Δεν είναι ο επικριτής αυτός που μετράει· ούτε εκείνος που επισημαίνει πώς ο δυνατός άνδρας σκοντάφτει ή πού ο άνθρωπος των πράξεων θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα. Η αναγνώριση ανήκει στον άνθρωπο που βρίσκεται πραγματικά μέσα στην αρένα· του οποίου το πρόσωπο είναι σημαδεμένο από τη σκόνη, τον ιδρώτα και το αίμα· που αγωνίζεται γενναία· που σφάλλει και αποτυγχάνει ξανά και ξανά, γιατί δεν υπάρχει προσπάθεια χωρίς λάθη και ελλείψεις· αλλά που πραγματικά προσπαθεί να πετύχει· που γνωρίζει τον μεγάλο ενθουσιασμό, τη μεγάλη αφοσίωση· που αφιερώνεται σε έναν άξιο σκοπό· που, στην καλύτερη περίπτωση, γνωρίζει στο τέλος τον θρίαμβο της υψηλής επίτευξης και που, στη χειρότερη περίπτωση, αν αποτύχει, αποτυγχάνει τολμώντας σπουδαία. Έτσι, η θέση του δεν θα βρεθεί ποτέ ανάμεσα σε εκείνες τις ψυχές τις ψυχρές και δειλές, που δεν γνώρισαν ούτε τη νίκη ούτε την ήττα.»