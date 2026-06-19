Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό, πάνω από 45 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις κινούνται το απόγευμα της Παρασκευής (19.06.2026) οι οδηγοί σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων από την αυξημένη κίνηση.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση στην Αττική καταγράφεται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Ρέντη έως και την Κηφισιά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Παράλληλα, έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε δρόμους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, καθώς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού, όπου σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, καθώς στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονή που ξεπερνά τα 45 λεπτά από την Παιανία έως τη Μεταμόρφωση. Παράλληλα, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα άνω των 45΄από Παιανία έως Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/GBJfdruF9w — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 19, 2026

Όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής καλό είναι να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφοριακή συμφόρηση επηρεάζει μεγάλο μέρος του Λεκανοπεδίου.

Πηγή: newsit.gr