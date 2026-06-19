«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θέλουν τον Βίνια» (pic)

Δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ υποστηρίζει ότι τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ολυμπιακός, ενδιαφέρονται για τον Ουρουγουανό Ματίας Βίνια.

Ένα νέο όνομα ήρθε στο προσκήνιο για τους δύο «αιώνιους», αφού ο έμπειρος ρεπόρτερ στα θέματα της Ρίβερ Πλέιτ, Σεμπάστιαν Σρουρ, υποστηρίζει ότι τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ολυμπιακός, ενδιαφέρονται για τον 28χρονο Ουρουγουανό αριστερό μπακ, Ματίας Βίνια.

Ο διεθνής άσος, που αυτές τις ημέρες συμμετέχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Σελέστε (έπαιξε 45 λεπτά κόντρα στην Σαουδική Αραβία), ανήκει στην Φλαμένγκο και έχει συμβόλαιο έως το 2028, ενώ αγωνίζεται από τον Ιανουάριο ως δανεικός στην Ρίβερ Πλέιτ, που έχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εάν πληρούνται κάποιοι συγκεκριμένοι όροι.

Η χρηματιστηριακή αξία του Βίνια ανέρχεται στα 3.5 εκατ. ευρώ, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει και σε Παλμέιρας, Νασιονάλ, Ρόμα, Σασουόλο και Μπόρνμουθ. Τα περισσότερα παιχνίδια του τα έχει δώσει με τους «πράσινους» της Βραζιλίας (70), ενώ συνολικά μετράει 235 συμμετοχές, με 13 γκολ και 23 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Σρουρ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξελίξεις, με μια καλή πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ πάντως να μπορεί να δυσκολέψει τα πράγματα, αφού θα φέρει στο προσκήνιο κι άλλους ενδιαφερόμενους.

Η ανάρτηση του Σρουρ:

Los dos equipo grandes de Grecia van por el uruguayo Viña: Olympiakos y Panathinaikos.

Va a haber novedades estos días.#River — Sebastián Srur (@Sebasrur) June 19, 2026

Το Who is Who

Ο Βίνια ξεκίνησε την πορεία του από τις Ακαδημίες της Όλμος και στην συνέχεια πήρε στην Νασιονάλ, φτάνοντας το 2017 στην πρώτη ομάδα. Έμεινε εκεί για μια τριετία, καταγράφοντας 47 συμμετοχές, με απολογισμό 5 γκολ και 6 ασίστ και «αναγκάζοντας» την Παλμέιρας να δαπανήσει 8.36 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει τον Ιανουάριο του 2020.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 που έμεινε εκεί έπαιξε 70 φορές (με 5 γκολ και 10 ασίστ), με την Ρόμα να τον φέρνει στην Ευρώπη έναντι 13 εκατ. ευρώ. Ακολούθησε ένας δανεισμός στην Μπόρνμουθ (12 συμμετοχές - 2 γκολ) κι ένας ακόμα στην Σασουόλο (16 συμμετοχές - 3 ασίστ), ενώ με τους Ρωμαίους αγωνίστηκε συνολικά 44 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ.

Τον Ιανουάριο του 2024 τον αγόρασε για 8.1 εκατ. ευρώ η Φλαμένγκο, με την οποία έχει παίξει 32 φορές (1 γκολ - 2 ασίστ), ενώ από τον Ιανουάριο αγωνίζεται ως δανεικός στην Ρίβερ Πλέιτ, με την οποία μετράει 14 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο έχει καταγράψει 44 συμμετοχές με την Ουρουγουάη (1 γκολ), συμμετέχει στο φετινό Μουντιάλ και στο παρελθόν ήταν 27 φορές διεθνής με την Κ20 (4 γκολ).