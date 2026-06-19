Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τα 4 φιλικά της προετοιμασίας του

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει στην διάρκεια της προετοιμασίας του.

Οι «πράσινοι» θα παίξουν απέναντι σε Χέλμοντ και Άγιαξ στην Ολλανδία, στα πλαίσια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί το ματς με την Γκρασχόπερς στην Λεωφόρο.

Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό, η «πρόβα τζενεράλε» πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια θα είναι στην Αυστρία, στις 15 Ιουλίου, με αντίπαλο την Ραπίντ Βιέννης.

Η ανακοίνωση:

«Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά:

* Την 1η Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) την Helmond Sport στην Ολλανδία

* Στις 4 Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) τον Ajax στην Ολλανδία.

* Στις 11 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την Grasshopper Club Zürich στη Λεωφόρο.

* Στις 15 Ιουλίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) την Rapid Wien στην Αυστρία».