Δεύτερη νίκη σε Diamond League για τον Καραλή - Πρώτος στη Ντόχα με 5,92 μ. (vids)

Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ντόχα, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κατακτά την πρώτη θέση στο επί κοντώ με καλύτερο άλμα στα 5,92 μέτρα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στη σειρά αγώνων Diamond League, μετά την επικράτησή του στη Λοζάνη το 2025.

Μάλιστα, αφού εξασφάλισε την πρώτη θέση στη Ντόχα, επιχείρησε άλμα στα 6,07 μ. με στόχο να καταρρίψει το ρεκόρ μίτινγκ.

Ο αγώνας

Ο Καραλής μπήκε στον αγώνα από τα 5,62 μ., επιλέγοντας να μην δοκιμάσει στο αρχικό ύψος των 5,42 μ. και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια το ύψος. Στη συνέχεια άφησε τα 5,72 μ. και ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση τα 5,82 μ. επίσης με την πρώτη προσπάθεια, ανεβαίνοντας στην κορυφή της κατάταξης.

Στα 5,92 μ. ο Έλληνας πρωταθλητής είχε μία άκυρη πρώτη προσπάθεια, όμως στη δεύτερη κατάφερε να ξεπεράσει το ύψος και να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα.

Ο πήχης ανέβηκε στη συνέχεια στα 6,02 μ., με τον Καραλή να μην καταφέρνει να περάσει στις δύο πρώτες προσπάθειές του. Οι βασικοί αντίπαλοί του, ωστόσο, δεν μπόρεσαν επίσης να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο ύψος, με αποτέλεσμα ο Έλληνας άλτης να εξασφαλίσει την πρώτη θέση χάρη στο καλύτερο σύνολο προσπαθειών. Συγκεκριμένα, είχε μόλις μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 5,92 μ., ενώ οι Γκούτορμσεν και Νίλσεν είχαν από δύο, γεγονός που του έδωσε το πλεονέκτημα στην τελική κατάταξη.

Αφού «κλείδωσε» τη νίκη, ο Καραλής άφησε την τρίτη προσπάθεια στα 6,02 μ. και αποφάσισε να επιτεθεί στο ρεκόρ μίτινγκ. Ο πήχης ανέβηκε στα 6,07 μ., πάνω από το ρεκόρ διοργάνωσης των 6,02 μ. που κατέχει ο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να ολοκληρώσει ιδανικά την παρουσία του στη Ντόχα, όμως δεν κατάφερε να περάσει τα 6,07 μ., ολοκληρώνοντας τον αγώνα του με κορυφαίο άλμα στα 5,92 μ. και πανηγυρίζοντας μια σπουδαία νίκη στο Diamond League.

Στην 7η θέση ο Ανδρικόπουλος στο τριπλούν

Στη Ντόχα αγωνίστηκε και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν ανδρών. Ο Έλληνας αθλητής είχε ένα έγκυρο άλμα στα 16,02 μ. στις τρεις προσπάθειες που πραγματοποίησε, επίδοση που τον κατέταξε στην 7η θέση.

Νικητής του αγώνα ήταν ο ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Πέδρο Πιτσάρδο με 17,71 μ., επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Εξαιρετικό άλμα πραγματοποίησε και ο δεύτερος του αγώνα, Τζόρνταν Σκοτ, με 17,69 μ., μόλις δύο εκατοστά μπροστά από τον Γιάσερ Μοχάμεντ Τρίκι.