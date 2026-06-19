Ακάθεκτος ο Ζβέρεφ, εκτός ο Μεντβέντεφ (vids)

Τη δέκατη σερί νίκη του σημείωσε ο Σάσα Ζβέρεφ και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Χάλε (ATP 500).

Mετά τον θρίαμβό του στο χώμα του Roland Garros, ο 29χρονος Γερμανός (Νο.3) συνεχίζει... στους ίδιους ρυθμούς και στο γρασίδι!

Νίκησε με 7-6(10), 7-6(2) τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν (No.51) και τώρα έχει μπροστά του μια άκρως επικίνδυνη αποστολή: θα αντιμετωπίσει στην τετράδα τον Τέιλορ Φριτζ, Νο.9 στον κόσμο.

Ο 28χρονος Αμερικανός κέρδισε τη μεγάλη μάχη με τον Μπεν Σέλτον (Νο.4) επικρατώντας με 6-7(5), 7-6(8), 7-6(3) και πήρε ρεβάνς για την ήττα του στον τελικό της Στουτγκάρδης πριν από λίγες μέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φριτζ έχει κερδίσει τις έξι τελευταίες αναμετρήσεις με τον Ζβέρεφ και, μάλιστα, έχει 2/2 στο γρασίδι.

Εκτός διοργάνωσης έμεινε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.7), μετά την ήττα του με 6-4, 6-7(5), 6-4 σε 2 ώρες και 45 λεπτά. Ο 27χρονος Γερμανός (Νο.81) πέρασε στον μεγαλύτερό του ημιτελικό, που είναι ο πρώτος μετά το 2021, και θα βρει εκεί τον νικητή του ματς Τιάφοου-Αλιασίμ.

What a way to win it 😍



Alexander Zverev battles past Raphael Collignon to reach an eighth semi-final of 2026! 🔝@ATPHalle #TWO26 pic.twitter.com/44SB7g6pvc — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2026