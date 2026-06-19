Τέλος από τη Ρεάλ και τη θέση του αθλητικού διευθυντή ο Ροντρίγκεθ

Ο Σέρχι Ροντρίγκεθ δεν μακροημέρεψε στη νέα του θέση στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας τους μετά από μία αποτυχημένη χρονιά σε Ισπανία και Euroleague χωρίς κάποιον τίτλο.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Μαδριλένοι: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Σέρχιο Ροντρίγκεζ ενημέρωσε τον σύλλογο για την απόφασή του να τερματίσει τη θητεία του ως Αθλητικός Διευθυντής Μπάσκετ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για το έργο, τη δέσμευση και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ηγεσία του τμήματος και εκφράζει τη βαθύτατη αγάπη και εκτίμησή της. Ο Σέρχιο Ροντρίγκεζ είναι ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους μας και θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και αποτελεί παράδειγμα των αξιών που αντιπροσωπεύει ο σύλλογός μας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του και εύχεται στον Σέρχιο Ροντρίγκεζ και την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του».