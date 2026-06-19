Σίρα: «Ένα βήμα από τον ΠΑΟΚ ο Λίσι - Συμβόλαιο μέχρι το 2028»

Ο «εκλεκτός» του Δικεφάλου μιλάει ιταλικά και ακούει στο όνομα Αλέσιο Λίσι, με πολυετή παρουσία στα ισπανικά γήπεδα και στη La Liga.
Ο δημοσιογράφος Νικολό Σίρα με τοποθέτησή του, ανέφερε πως ο 40χρονος τεχνικός είναι ένα βήμα από το να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ υπογράμμισε πως το συμβόλαιο αναμένεται να είναι διετούς διάρκειας και συγκεκριμένα μέχρι το 2028.
Alessio #Lisci is one step away to sign for #PAOK as new coach. Contract until 2028. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2026