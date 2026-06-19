Σίρα: «Ένα βήμα από τον ΠΑΟΚ ο Λίσι - Συμβόλαιο μέχρι το 2028»

Νέες πληροφορίες δίνει ο Νικολό Σίρα όσον αφορά το επικείμενο deal ΠΑΟΚ-Λίσι, αναφέροντας πως ο Ιταλός τεχνικός είναι έτοιμος να υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Ο «εκλεκτός» του Δικεφάλου μιλάει ιταλικά και ακούει στο όνομα Αλέσιο Λίσι, με πολυετή παρουσία στα ισπανικά γήπεδα και στη La Liga.

Ο δημοσιογράφος Νικολό Σίρα με τοποθέτησή του, ανέφερε πως ο 40χρονος τεχνικός είναι ένα βήμα από το να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ υπογράμμισε πως το συμβόλαιο αναμένεται να είναι διετούς διάρκειας και συγκεκριμένα μέχρι το 2028.

