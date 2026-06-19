Σύγκρουση Συρεγγέλα με στέλεχος της ΕΛΑΣ: «Λέτε χαιρέκακους όσους ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία;»

Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, άνοιξαν οι δηλώσεις του στελέχους Χάρη Αθανασιάδη στο OPEN, το μεσημέρι της Παρασκευής (19.06.2026), για τους ψηφοφόρους της ΝΔ.

Η αναφορά του ότι όσοι στηρίζουν το κυβερνών κόμμα «χαιρεκακούν» απέναντι σε όσους δυσκολεύονται οικονομικά προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μαρίας Συρεγγέλα.

Η συζήτηση ξεκίνησε από την ακρίβεια, τις τιμές στα βασικά αγαθά και την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, γρήγορα όμως μετατράπηκε σε ευθεία πολιτική σύγκρουση μεταξύ της Μαρίας Συρεγγέλα και του Χάρη Αθανασιάδη. Το στέλεχος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι «το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει». Και συνέχισε, ανεβάζοντας τους τόνους: «Και όχι μόνο κερδίζει, χαιρεκακεί ενάντια στους άλλους που χάνουν και προσπαθούν να βγάλουν τον μήνα».

Η Μαρία Συρεγγέλα αντέδρασε αμέσως. «Είναι δυνατόν να λέτε ότι όσοι ψηφίζουν ΝΔ χαιρεκακούν έναντι των υπολοίπων;» διερωτήθηκε, κατηγορώντας το στέλεχος της ΕΛΑΣ ότι επαναφέρει διχαστική ρητορική.

«Κάνατε rebranding, τα ίδια πάλι;»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη δήλωση «απαράδεκτη», συνδέοντάς την με την πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. «Κάνατε rebranding υποτίθεται, τα ίδια πάλι; Πάλι διχασμός;» ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι η ΕΛΑΣ αναπαράγει παλαιές αντιπολιτευτικές πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια σημείωσε πως είναι «αδιανόητο» στέλεχος κόμματος που επιδιώκει την είσοδό του στη Βουλή να χαρακτηρίζει «χαιρέκακους» τους «γαλάζιους» ψηφοφόρους.

Δεν ανακάλεσε ο Αθανασιάδης

Παρά τις αντιδράσεις, ο Χάρης Αθανασιάδης δεν ανακάλεσε την τοποθέτησή του. Αντιθέτως, επέμεινε ότι υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που ωφελείται από τις κυβερνητικές πολιτικές, ενώ άλλοι πολίτες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητα.

Πηγή: newsit.gr