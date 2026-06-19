Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ο Ιταλός επιμένει ότι είναι αθώος - Αλλοίωση της σκηνή του εγκλήματος «βλέπουν» οι αρχές

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς οι εξετάσεις DNΑ δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, αποτυπώματα και γενετικό υλικό των θυμάτων.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, νέα ευρήματα προκαλούν προβληματισμό για την υπόθεση του Αιγίου, αφού πρόκειται για στοιχεία που δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ο Ιταλός εμπλέκεται στην υπόθεση και το αν πρόκειται για προμελετημένο και σκηνοθετημένο έγκλημα. Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται είναι το μυστήριο με τα ρούχα του Ιταλού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν βρέθηκε αίμα στο εσώρουχό του, ούτε στην πετσέτα που ήταν απλωμένη στην πίσω αυλή.

Παράλληλα, στο όπλο και το μαχαίρι βρέθηκε DNA των θυμάτων, ενώ δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, ούτε των θυμάτων ούτε του δράστη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα χέρια του Ιταλού, στα οποία δεν βρέθηκε πυρίτιδα, ενώ δεν εντοπίστηκε DNA του στα νύχια της 54χρονης ούτε στα νύχια του 26χρονου.

Τα νέα ευρήματα, αντί να δίνουν οριστικές απαντήσεις, φαίνεται να «γεννούν» ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης και όλα δείχνουν ότι η έρευνα θα συνεχιστεί για αρκετό ακόμη διάστημα.

Βρέθηκε DNA σε όπλο και μαχαίρι, όχι αποτυπώματα

Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου αποκωδικοποιεί τα ευρήματα και εξηγεί πως αποδημείται το σενάριο να σκότωσε η μάνα τον γιο, αφού δεν βρέθηκε κανενός το αποτύπωμα στην σκανδάλη ή στη λαβή του μαχαιριού και έτσι συμπεραίνεται πως ίσως κάποιος τρίτος υπήρχε στον χώρο.

«Το γεγονός ότι βρέθηκε DNA των θυμάτων, ενώ δεν έχει βρεθεί αποτύπωμα του δράστη δύο τινά μπορεί να ισχύουν, είτε η χρήση γαντιών από τον δράστη είτε ο επιμελής καθαρισμός πιασίματος των όπλων», ανέφερε.

Για τις Αρχές δεν αλλάζει τίποτα. Βασικός ύποπτος παραμένει ο 60χρονος, ο οποίος θεωρείται ότι παρέμεινε με τα πτώματα περίπου 6 ώρες, γεγονός που του έδωσε μεγάλο χρονικό περιθώριο να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος και πιθανότατα να στήσει ένα σκηνικό που θα τον αθώωνε.

Ο 60χρονος επιμένει από την πρώτη στιγμή ότι κοιμόταν, δεν άκουσε τίποτα και όταν ξύπνησε έσπευσε στην τουαλέτα καθώς ταλαιπωρούνταν από κάποια ίωση. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε το εσώρουχό του και μια πετσέτα στα οποία δεν εντοπίστηκε από τα εργαστήρια αίμα.

«Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά πράγματα όπως να έχει πεταχτεί το εσώρουχα ή να έχει πλυθεί το εσώρουχο», πρόσθεσε ο ιατροδικαστής. «Άμα το έχω πλύνει με χλωρίνη δεν μένει τίποτα. Ειδικά αν το έχω πλύνει σε υψηλή θερμοκρασία και άμεσα», πρόσθεσε.

Όταν οι Αρχές έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος ο χώρος μύριζε έντονα οινόπνευμα και χλωρίνη. Ωστόσο, όσο και αν έψαξαν δεν κατάφεραν να βρουν τη σφουγγαρίστρα και τον κουβά που υπήρχε στο σπίτι.

Τι λένε μαρτυρίες

Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία λειτουργούν υπέρ των ισχυρισμών του Ιταλού. Η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου, αναφέρει ότι τα νέα ευρήματα ενισχύουν τη θέση του εντολέα της, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αναμένονται ακόμη σημαντικά στοιχεία, όπως οι άρσεις απορρήτου, ο ιατρικός φάκελος και οι τραπεζικές συναλλαγές.

«Όταν έχουμε τόσο σοβαρά και ειδεχθή εγκλήματα η πρώτη έρευνα που γίνεται είναι συνήθως και αυτή που αποδεικνύει το τι ακριβώς έγινε και δίνει τα στοιχεία και τα πειστήρια για να πατήσουν πάνω οι ανακριτικές αρχές και στη συνέχεια τα δικαστήρια για να δικάσουν ή να αθωώσουν κάποιον. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, έχουν λάβει δείγματα από τα τρία άτομα που φέρονται εμπλεκόμενα, τα δύο θύματα και τον εντολέα μου και σήμερα, χθες το μεσημέρι αργά, λάβαμε τα αποτελέσματα καταρχήν. Και λέω καταρχήν γιατί ακολουθούν κι άλλες εξετάσεις σε διάφορα άλλα πειστήρια.

Ο τεχνικός σύμβουλος που διορίστηκε από τον κατηγορούμενο ακόμα δεν έχει δει τα στοιχεία. Θα τα δει στη συνέχεια, δεν τα έχει λάβει. Σήμερα ο άνθρωπος ενημερώθηκε και ακόμα λαμβάνει υλικό. Λοιπόν, όσον αφορά τα πειστήρια. Από την αρχή πρέπει να το λάβουμε υπόψιν αυτό το γεγονός, να το λάβουμε υπόψιν ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει αλλάξει συμπεριφορά και στάση από την πρώτη στιγμή που κλήθηκε να απαντήσει τι έχει γίνει μέσα στο σπίτι.

Από την πρώτη στιγμή λέει “Δεν έχω κάνει κάτι, δεν είμαι εγώ εμπλεκόμενος” και συνεργάζεται με τις αρχές από την αρχή. Του πήραν δείγματα, λοιπόν, νυχιών, πήραν ρούχα και κοίταξαν και το εσώρουχο με μια πετσέτα που ήταν έξω στο σκοινί. Τι έδειξαν αυτά τα αποτελέσματα; Όσον αφορά το εσώρουχο, η δικαιολογία που έχει προβάλει από την αρχή ο Ιταλός…», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Όσον αφορά το γενετικό υλικό στα νύχια των εμπλεκομένων, όσον αφορά τον κατηγορούμενο δεν έχει βρεθεί άλλο γενετικό υλικό πλην του δικού του. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακουμπήσει κανέναν από τους δύο, δεν έχει έρθει σε καμία συμπλοκή, σε καμία αντιδικία, δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα…».

Από την άλλη πλευρά, φίλοι των θυμάτων δίνουν τη δική τους ερμηνεία για την υπόθεση, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως στρέφουν την προσοχή και προς άλλο πρόσωπο. Φίλος της 54χρονης υποστηρίζει ότι ο Ιταλός ενδέχεται να είχε συνεργό, ο οποίος βοήθησε στην απόκρυψη στοιχείων.

Στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ αναλύεται καρέ – καρέ ένα βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού. Από την πολύωρη έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε μια άτυπη πόρτα από συρματόπλεγμα που ενώνει το σπίτι του διπλού φονικού με τον γειτονικό φούρνο που ανήκει στο θείο της Μαρίας που ζει στο εξωτερικό.

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, τα βασικά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Η αστυνομία εξετάζει κάθε ενδεχόμενο σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο θρίλερ, με τα ερωτήματα να παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις.

Πηγή: newsit.gr