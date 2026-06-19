«Πέλικανς και Κινγκς ενδιαφέρονται για τον Μοράντ»

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς και Σακραμέντο Κινγκς φέρεται πως ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Τζα Μοράντ.

Οι ομάδες του ΝΒΑ σχεδιάζουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν, με την off-season στο ΝΒΑ να έχει ξεκινήσει. Ένα όνομα που έχει τραβήξει τα βλέμματα είναι ο Τζα Μοράντ.

Μετά από μία σεζόν με τραυματισμούς, εκνευρισμούς και πολλές φήμες, όλα δείχνουν πως αυτό το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Σαμ Άμικ του «Athletic» μίλησε για τον αθλητικό γκαρντ και ανέφερε τις δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Αυτές είναι οι Σακραμέντο Κινγκς και Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Μάλιστα, ο ίδιος πιστεύει πως πιο πιθανός προορισμός για τον 26χρονο είναι οι δεύτεροι.

Φέτος ο Μοράντ αγωνίστηκε μόλις σε 20 ματς και σε 28,4 λεπτά στο παρκέ είχε 19,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 8,1 ασίστ, 3,6 λάθη, 1 κλέψιμο και 0,3 μπλοκ.