Με πρώτο σκόρερ τον Λέφα η φιλική νίκη της Εθνικής U20 κόντρα στην Τουρκία

Η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε με 92-77 της Τουρκίας στο πρώτο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες με το δεύτερο να είναι προγραμματισμένο για αύριο (20/6, 16.00) στην Κωνσταντινούπολη.

Για την ελληνική ομάδα, που προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στη Σλοβενία, πρώτος σκόρερ ήταν ο Παναγιώτης Λέφας με 19 πόντους και ακολούθησε ο Ανδρέας Πατρίκης με 15 πόντους.

Οι δύο ομάδες έμεναν κοντά στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο με το προβάδισμα να εναλλάσσεται και την Ελλάδα να παίρνει σταδιακά τα ηνία. Μετά τις εναλλαγές στο σκορ διατήρησε τον πρώτο λόγο, έφτασε στο +12 στο ημίχρονο (42-54) με την Τουρκία να πλησιάζει και πάλι στη λήξη της τρίτης περιόδου (64-69).

Το τελευταίο δεκάλεπτο όμως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε τον έλεγχο, χρησιμοποίησε ένα 10-0 για να φτάσει στο 76-92 και στο τελικό 77-92, παίρνοντας 30 πόντους από λάθη αντιπάλου και 16 στον αιφνιδιασμό.

Δεκάλεπτα: 26-31, 42-54, 64-69, 77-92

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 19 (2), Τσαχτσίρας3 (1), Νικολαϊδης 6, Ξανθόπουλος, Χαντζής 15 (2), Επαμεινώνδας, Ροζακέας 5 (1), Γεώργας, Πρέκας 5 (1), Κομνιανίδης 8 (2), Ασημακόπουλος 4, Πατρίκης 15 (1), Παγώνης 12.