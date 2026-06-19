Στο Λαύριο οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού

Τον 710ο τους φιλικό αγώνα θα δώσουν οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, το Σάββατο (20/06, 18:00).

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Λίγες ημέρες μετά από τον φιλικό αγώνα με την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού θα δώσουν ένα ακόμη φιλικό ματς φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αυτήν τη φορά με τους Παλαίμαχους του Λαυρίου. Οι «ερυθρόλευκοι» αστέρες του παρελθόντος θα αγωνιστούν για τη στήριξη του ειδικού σχολείου του Λαυρίου, στην πόλη απ’ όπου ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο Βετεράνος ποδοσφαιριστής του Θρύλου, Νίκος Βαμβακούλας.

Η φιλική αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (20/06) στις 18:00, στο γήπεδο Λαυρεωτικής και θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε φορά, με τη στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενώ θα αποτελέσει τον υπ’ αριθμόν 710 για τους «ερυθρόλευκους» Βετεράνους».