Σημαντική πρωτοβουλία Ηλιόπουλου, αναλαμβάνει όλα τα έξοδα λειτουργίας για ένα χρόνο των Παιδικών Χωριών SOS της Καλαμάτας (vid) 

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση δείχνοντας τις κοινωνικές του ευαισθησίες, ανακοινώνοντας πως αναλαμβάνει όλα τα έξοδα λειτουργίας για ένα χρόνο των Παιδικών Χωριών SOS της Καλαμάτας.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ που βρίσκεται από το πρωί στην πόλη της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Τροπαίου, νωρίτερα βρέθηκε στο τοπικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS της πόλης. Εκεί, ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο του Κέντρου και ανακοίνωσε πως προχωρά σε δωρεά, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα λειτουργίας του, για ένα χρόνο. Ηταν μια κίνηση που εξέπληξε τους παρευρισκόμενους και προφανώς τους υπεύθυνους των Παιδικών Χωριών SOS καθώς το κόστος είναι τεράστιο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος επισκέφθηκε κατά την σημερινή του παρουσία στην Καλαμάτα, το τοπικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS, παρουσία και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Θανάση Βασιλόπουλου.

Ο κ. Ηλιόπουλος ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο του Κέντρου και ανακοίνωσε πως προχωρά σε δωρεά, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα λειτουργίας του, για ένα χρόνο.