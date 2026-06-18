Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία

Μεταγραφικά σενάρια από την Ισπανία θέλουν τον ΠΑΟΚ να «ψάχνει» την περίπτωση του 31χρονου Γάλλου χαφ της Βαλένθια, Μπατίστ Σανταμαρία.

Ενόψει της επανέναρξης της σεζόν, τα μεταγραφικά σενάρια «φουντώνουν», με τον αμυντικό μέσο της Βαλένθια να εμπλέκεται με τον ΠΑΟΚ. Ο 31χρονος Γάλλος χαφ αγωνίστηκε την τελευταία σεζόν στις «νυχτερίδες», καταγράφοντας 22 συμμετοχές, ενώ πέτυχε και ένα γκολ σε επίπεδο La Liga.

Ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Τουρ, από όπου μεταπήδησε στην Ανζέ όπου «απογειώθηκε» σε μία τετραετία. Μεταγραφή 10 εκατομμυρίων και επόμενος σταθμός η Γερμανία και η Φράιμπουργκ, ενώ την επόμενη σεζόν τον αγόρασε η Ρεν έναντι 14 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας στην πατρίδα του.

Μέχρι το 2025 αγωνιζόταν στη Ligue 1 με τη φανέλα της ομάδας της Βρετάνης, ενώ υπήρξε και ένας δανεισμός στη Νις το 2025. Το περασμένο καλοκαίρι η Βαλένθια απέκτησε τον Μπατίστ Σανταμαρία και τον έκανε κάτοικο Μεστάγια με διετές συμβόλαιο, ωστόσο, όλα δείχνουν πως η συνεργασία τους θα ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι