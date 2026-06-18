Στην «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου προσανατολίζονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο λαγοκέφαλος, το ψάρι που έχει φτάσει και στις ελληνικές θάλασσες και έχει αναστατώσει λουόμενους και ψαράδες, έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που τώρα, προσανατολίζεται στην «επικήρυξη» του ψαριού στα ελληνικά νερά.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο thesspost, ακολουθώντας το μοντέλο της Κύπρου, εξετάζεται η εφαρμογή μιας στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστροφές στα αλιευτικά τους εργαλεία και σημαντικές απώλειες εισοδήματος εξαιτίας του λαγοκέφαλου.

Αυτό είδος ψαριού που μας ήρθε από τον Ινδικό και Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Καθώς η «επικήρυξη» στην Κύπρο δεν έχει πετύχει οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει το ζήτημα ως ένα σύνθετο περιβαλλοντικό, παραγωγικό και υγειονομικό πρόβλημα.

Γι’ αυτό και το υπουργείο προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης, με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και τα σημεία που συγκεντρώνονται τα ψάρια, ώστε να μετριαστεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η στοχευμένη εξαλίευση μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του αναπαραγωγικού αποθέματος και στην ανακούφιση των αλιέων από τις ζημιές που προκαλεί το είδος, δεν παρουσιάζεται όμως ως «μαγική» ή οριστική λύση.

Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο δράσης, με επιστημονική παρακολούθηση του πληθυσμού, καταγραφή των συλλήψεων, εντοπισμό των περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων ιχνηλασιμότητας, καθώς και ασφαλή αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση της βιομάζας. Προτεραιότητα παραμένει η προστασία της δημόσιας υγείας, της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων.

Αμοιβή μεγαλύτερη από αυτή της Κύπρου

Για το οικονομικό κίνητρο, εξετάζεται η αμοιβή να ξεπερνά τα 4,7 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο, ώστε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό κίνητρο για τους Έλληνες αλιείς. Στην Ελλάδα, οι λαγοκέφαλοι ζυγίζουν 2-3 κιλά, ενώ οι πιο μεγάλοι φτάνουν ακόμη και τα 9 κιλά.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι είδος που παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, αν και κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά.

Η επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή ιχθυολόγων και αρμόδιων φορέων, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για την εξάπλωση και τη διαχείριση του είδους. Για την ώρα πάντως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου.

Πηγή: newsit.gr