Στο Τάλιν η Εθνική Γυναικών για το φινάλε της League Phase του European League

Στο Τάλιν της Εσθονίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η Εθνική Γυναικών, που μετά το Όσιγιεκ (Κροατία) και τη Λάρισα ολοκληρώνει στο τρίτο τουρνουά της διοργάνωσης το φετινό ταξίδι της προκριματικής φάσης (League Phase) του European League 2026.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των διεθνών μας επί εσθονικού εδάφους αρχίζουν το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, όπου μετά το ρεπό (19/6) της πρεμιέρας η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει στις 16:00 τη Λετονία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τουρνουά.

Η αυλαία της διοργάνωσης πέφτει την Κυριακή 21 Ιουνίου με την αναμέτρηση Εσθονία-Ελλάδα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά τα πρώτα δύο τουρνουά, είναι στο γκρουπ των έξι ομάδων που έχουν κάνει το 4Χ4, αλλά η απώλεια του βαθμού στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία μας κατατάσσει έως τώρα τη «γαλανόλευκη» στην 6η θέση με 11β.

Η αποστολή της Εθνικής Γυναικών πέταξε το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026 μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας από τη Θεσσαλονίκη για την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβη αεροπορικώς στη «Βασίλισσα της Βαλτικής», όπου και κατέλυσε σε τοπικό ξενοδοχείο. Η πρώτη προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο κλειστό «Kalevi Spordihall» του Τάλιν θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026, ανήμερα της πρεμιέρας του τουρνουά, που αρχίζει με το ματς της 1ης αγωνιστικής, Εσθονία-Λετονία. Μπροστά στο κοινό της η “οικοδέσποινα” ομάδα θα διεκδικήσει την παρθενική της φετινή νίκη στη διοργάνωση, σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες που “έσπασαν το ρόδι” στη Λιουμπλιάνα κόντρα στην Ισλανδία.

Θυμίζουμε ότι στο φετινό European League Γυναικών συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα. Με την ολοκλήρωση της League Phase το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης (27/6-12/7/2026) θα «σφραγίσουν» οι 4 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Στα ημιτελικά, που θα διεξαχθούν σε διπλές (εντός και εκτός έδρας) αναμετρήσεις οι ομάδες θα αγωνιστούν χιαστί (1-4, 2-3) για την πρόκριση στον τελικό, που και αυτός θα διεξαχθεί με διπλές αναμετρήσεις.

Πριν από τη σημερινή πτήση, ο εκλέκτορας Απόστολος Οικονόμου γνωστοποίησε την 14άδα που θα έχει στη διάθεσή του για τελευταίο τουρνουά, όπου στόχος της αήττητης Εθνικής μας είναι η διατήρηση του επιτυχημένου σερί, χωρίς νέα απώλεια βαθμών, που θα διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η 14άδα αποτελείται από:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Ευαγγελία Τάνη.

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Ευαγγελία Τάνη. Ακραίες: Ελένη Μπάκα, Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου.

Ελένη Μπάκα, Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου. Κεντρικές: Αριστέα Τοντάϊ, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου

Αριστέα Τοντάϊ, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου Διαγώνιες: Μάρθα Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Μάρθα Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα. Λίμπερο: Γεωργίνα Αντωνακάκη, Μαρία Καραμπάση.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Απόστολο Οικονόμου, τους άμεσους συνεργάτες του Χάρη Σκουτελάκο και Θάνο Τερζή, τον στατιστικολόγο Στέφανο Μανιώτη, τον τιμ μάνατζερ Γιάννη Πριόβολο, τον φυσιοθεραπευτή Ξενοφώντα Βλασσόπουλο και γυμναστή τον Γιώργο Παπαϊωάννου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Κροατία 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Λιθουανία – Ελλάδα: 0-3 (25-27, 15-25, 10-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Κροατία – Λιθουανία: 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Κόσοβο – Ελλάδα: 0-3 (20-25, 18-25, 16-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Πορτογαλία 3-2 (25-15, 24-26, 25-14, 21-25, 15-08)

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Πορτογαλία – Κόσοβο 3-0 (25-13, 25-20, 25-12)

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

18.00: Λετονία – Εσθονία

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

16.00: Ελλάδα – Λετονία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

16.00: Εσθονία – Ελλάδα

Βαθμολογία