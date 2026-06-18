Ξεκινά από τη Μογγολία η πορεία πρόκρισης για το Λος Άντζελες 2028 - Παρόντες τρεις Έλληνες τζουντόκα

Από την Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας αρχίζει η νέα ολυμπιακή διαδρομή για το τζούντο, καθώς το Grand Slam που διεξάγεται από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου αποτελεί την πρώτη διοργάνωση που προσμετρά βαθμούς για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η ελληνική αποστολή συμμετέχει με τρεις αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, υπό την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού τεχνικού Νίκου Ηλιάδη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον Θοδωρή Τσελίδη, χάλκινο Ολυμπιονίκη στο Παρίσι το 2024, ο οποίος ξεκινά τη νέα προκριματική περίοδο από ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και στην 15η του ολυμπιακού ranking στα -90 κιλά, έχοντας ενισχύσει τη βαθμολογική του συγκομιδή με το πρόσφατο ασημένιο μετάλλιο στο Grand Slam της Ντουσάνμπε.

Ο Τσελίδης θα αγωνιστεί την Κυριακή 21 Ιουνίου και θα μπει απευθείας στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρουμάνο Άλεξ Κρετ, που βρίσκεται στο Νο62 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στα -81 κιλά, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Άρη Ζάραγκα και τον Μιχάλη Τσουτλασβίλι. Ο Ζάραγκας, ο οποίος επίσης πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο, θα περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Μογγόλου Ενκτούρ Τζουγκεργκαράφ και του Ρουμάνου Άντριαν Σούλτσα. Από την πλευρά του, ο Τσουτλασβίλι θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Βούλγαρο Χρίστο Βάλκοβ.

Απούσα από το πρώτο Grand Slam της νέας ολυμπιακής περιόδου είναι η Ελισάβετ Τελτσίδου. Ωστόσο, η κορυφαία Ελληνίδα τζουντόκα των -70 κιλών μπαίνει στη μάχη της πρόκρισης από ιδιαίτερα υψηλή αφετηρία, καθώς καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην ολυμπιακή κατάταξη της κατηγορίας της.

Η διαδικασία συλλογής βαθμών θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2028, όταν και θα οριστικοποιηθούν οι αθλητές που θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.