Ξεκινά από τη Μογγολία η πορεία πρόκρισης για το Λος Άντζελες 2028 - Παρόντες τρεις Έλληνες τζουντόκα

Η ελληνική αποστολή συμμετέχει με τρεις αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, υπό την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού τεχνικού Νίκου Ηλιάδη.
Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον Θοδωρή Τσελίδη, χάλκινο Ολυμπιονίκη στο Παρίσι το 2024, ο οποίος ξεκινά τη νέα προκριματική περίοδο από ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και στην 15η του ολυμπιακού ranking στα -90 κιλά, έχοντας ενισχύσει τη βαθμολογική του συγκομιδή με το πρόσφατο ασημένιο μετάλλιο στο Grand Slam της Ντουσάνμπε.
Ο Τσελίδης θα αγωνιστεί την Κυριακή 21 Ιουνίου και θα μπει απευθείας στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρουμάνο Άλεξ Κρετ, που βρίσκεται στο Νο62 της παγκόσμιας κατάταξης.
Στα -81 κιλά, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Άρη Ζάραγκα και τον Μιχάλη Τσουτλασβίλι. Ο Ζάραγκας, ο οποίος επίσης πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο, θα περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Μογγόλου Ενκτούρ Τζουγκεργκαράφ και του Ρουμάνου Άντριαν Σούλτσα. Από την πλευρά του, ο Τσουτλασβίλι θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Βούλγαρο Χρίστο Βάλκοβ.
Απούσα από το πρώτο Grand Slam της νέας ολυμπιακής περιόδου είναι η Ελισάβετ Τελτσίδου. Ωστόσο, η κορυφαία Ελληνίδα τζουντόκα των -70 κιλών μπαίνει στη μάχη της πρόκρισης από ιδιαίτερα υψηλή αφετηρία, καθώς καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην ολυμπιακή κατάταξη της κατηγορίας της.
Η διαδικασία συλλογής βαθμών θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2028, όταν και θα οριστικοποιηθούν οι αθλητές που θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.