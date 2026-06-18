Η ψυχωμένη Μπάρτσα με 19 τρίπoντα «έσπασε» την έδρα της Βαλένθια! (vids)

Με ψυχωμένη εμφάνιση και ρεσιτάλ τριπόντων (19/38) η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βαλένθια με 113-112, κάνοντας το break στους ισπανικούς τελικούς για το 1-0. Το Σάββατο (20/6) ο δεύτερος τελικός ξανά στη Βαλένθια.

Συναρπαστικό παιχνίδι στη Roig Arena, με τους μπλαουγκράνα να αποδεικνύονται ανθεκτικοί και να παίρνουν το σπουδαίο διπλό, μαζί πλέον με το πλεονέκτημα έδρας. Η Μπάρτσα είδε τη Βαλένθια να τρέχει σερί 9-0 στα μέσα της τέταρτης περιόδου και να κάνει το 93-88 στο 37’, όμως ο Κλάιμπερν με τρία τρίποντα έστειλε το ματς στην παράταση (101-101).

Εκεί, ο Λαπροβίτολα με ένα τρελό τρίποντο από τα 9+ μέτρα έδωσε ακόμα περισσότερη ψυχολογία στην ομάδα του (101-104), ενώ στο φινάλε καθοριστικός ήταν ο Πάρα. Με κάρφωμα έκανε το 106-110 και στα 40’’ πριν το τέλος με γκολ-φάουλ το 110-113. Ο Μπαντιό μείωσε στον πόντο (112-113), ο Κλάιμπερν αστόχησε για τρεις και στα 5’’ ο Τέιλορ εκτέλεσε δύσκολα το τρίποντο χωρίς να βρει στόχο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ουίλ Κλάιμπερν με 21 πόντους και 5/13 τρίποντα και ακολούθησαν ο Νίκο Λαπροβίτολα με 20 πόντους (4/7τρ.) και 7 ασίστ, ενώ ο Ζοέλ Πάρα είχε 18 πόντους (3/3τρ.). Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν ο Ζαν Μοντέρο με 24 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, με τον Μπράνκου Μπαντιό να έπεται με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 52-47, 72-75, 101-101 (κ.δ.)

Η παράταση: 112-113