Επιστροφή Κουρή στον Βίκο από νέο πόστo

Την επιστροφή του Μιχάλη Κουρή στην ομάδα από νέο πόστο ανακοίνωσε ο Βίκος Ιωαννίνων, που η νέα σεζόν θα είναι η παρθενική της ομάδας στην Stoiximan GBL.

Ο 53χρονος προπονητής επιστρέφει στον Βίκο μετά από έναν χρόνο, αναλαμβάνοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ενώ την περσινή σεζόν ήταν στη Χαλκίδα, οδηγώντας την ομάδα έως τον τελικό του UNICEF Trophy.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια των Vikos Φalcons ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Κουρή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας.

Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά την πόλη, το περιβάλλον και τη φιλοσοφία του συλλόγου επιστρέφει στα Ιωάννινα, αυτή τη φορά από έναν κομβικό ρόλο στον οργανισμό του Βίκου, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην επόμενη ημέρα της ομάδας στη GBL.

Η εμπειρία, η γνώση του αθλήματος και η βαθιά κατανόηση των απαιτήσεων του σύγχρονου μπάσκετ αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα αυτή συνεργασία, καθώς ο σύλλογος συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

O Μάικ είναι γεννημένος το 1973 στην Αυστραλία, και πριν περάσει στην προπονητική πλευρά του αθλήματος είχε διαγράψει αξιοσημείωτη πορεία ως αθλητής, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα ως σκόρερ στα ελληνικά παρκέ. Ξεχωρίζει η πολυετής παρουσία του στον Ιωνικό Νικαίας από το 1994 έως το 2001 (Α2 & Β’ Εθνική), αλλά και η επιστροφή του την περίοδο 2008–2010 στη Γ’ Εθνική.

Η επαγγελματική του διαδρομή στους πάγκους περιλαμβάνει σημαντικές επιτυχίες και διαρκή παρουσία σε υψηλό επίπεδο. Η συνεργασία του με τον Παπάγο ξεκίνησε το 2019 ως μέλος του τεχνικού επιτελείου, πριν αναλάβει πρώτος προπονητής τη σεζόν 2021–22, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής και στην άνοδο, επίδοση που συνοδεύτηκε από τη διάκριση του «Προπονητή της Χρονιάς». Τη σεζόν 2022–23 βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας στην Elite League, φτάνοντας έως το Final Four του UNICEF Trophy και χάνοντας στην ισοβαθμία την είσοδο στα playoffs. Την επόμενη χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα της Elite League και πανηγύρισε την άνοδο στη Basket League με τον Μίλωνα.

Τον Οκτώβριο του 2024 εντάχθηκε στον οργανισμό του Βίκου, όπου εργάστηκε για διάστημα έξι μηνών, επιτυγχάνοντας να βγάλει την ομάδα μας από τις τελευταίες θέσεις και να την οδηγήσει στα play-off, ενώ την περσινή αγωνιστική σεζόν συνέχισε στη Χαλκίδα, οδηγώντας την ομάδα έως τον τελικό του UNICEF Trophy.

Καλωσορίζουμε τον Μιχάλη Κουρή ξανά στα Ιωάννινα και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα των Vikos Φalcons».