Ουόκαπ: «Θέλω το back-to-back και το triple crown με τον Ολυμπιακό»

Ο Τόμας Ουόκαπ βρέθηκε στο Stoiximan 22oz Elite Basketball Tournament και μίλησε για τη χρονιά του Ολυμπιακού και τους στόχους του για τη νέα χρονιά με τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν το τουρνουά του θύμισε τα πρώτα του χρόνια στο Τέξας: «Για να είμαι ειλικρινής μου θυμίζουν τα τωρινά μου χρόνια. Είναι τέλειο να είσαι εδώ, να βλέπεις τα παιδιά να παίζουν. Διότι δεν παίζω τόσο για το συμβόλαιό μου ή τον μισθό μου από τον εργοδότη μου, αλλά για μένα και την αγάπη μου για το παιχνίδι»

Για το αν είναι διαθέσιμος σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια ομάδα έναν σουτέρ: «Είμαι έτοιμος κόουτς. Έχω τα παπούτσια μου στο αυτοκίνητο και είμαι έτοιμος να παίξω»

Για την καλοκαιρινή αποφόρτιση: «Είναι μια περίοδος για να ξεφύγεις από την ένταση των αγώνων, αλλά είναι περίοδος για να βελτιωθείς στα ατομικά σου χαρακτηριστικά, να φροντίσεις το σώμα σου. Δεν έχεις την πίεση του καθημερινού προγράμματος της προπόνησης και των αγώνων»

Για τη σεζόν του Ολυμπιακού: «Κερδίσαμε σχεδόν τα πάντα αυτή τη χρονιά θα προσπαθήσουμε όλα την επόμενη. Έχω πει από την πρώτη στιγμή πως θέλω το Triple Crown, το κυνηγάμε ακόμα. Κερδίσαμε την Ευρωλίγκα, θέλουμε το back to back. Αυτή είναι η φιλοδοξία όλων, κι η δική μας στα αποδυτήρια. Θα το προσπαθήσουμε»

Για τα μεταγραφικά σενάρια της ομάδας και τον εαυτό του: «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στη διοίκηση και στο προπονητικό επιτελείο σε ό,τι κάνουν. Πρέπει να είσαι πάντα κάπου όπου σε σέβονται, σε εκτιμούν. Τέλεια αν είναι εδώ. Αν δεν είναι εδώ δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις το σεβασμό και την εκτίμηση της ομάδας και των εργοδοτών σου. Μας αρέσει εδώ»

Για όσα συμβαίνουν εκτός παρκέ και τη σημασία των στιγμών όπως αυτές που υπήρξαν με τον Χουάντσο και τον Λαρεντζάκη στο τουρνουά: «Σίγουρα μπορεί να υπάρξει ένταση εντός παρκέ, τα περισσότερα, όμως, αρχίζουν εκτός. Είδαμε τους παίκτες να είναι πολύ physical μεταξύ τους, αλλά το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε βάθος, έχει να κάνει με πράγματα πολύ μακριά από το μπάσκετ. Μακάρι να το βάλουμε “τέλος”. Τα παιδιά βλέπουν τα πάντα. Πρέπει να είμαστε πρότυπο για τα παιδιά, όχι τοξικοί, να τσακωνόμαστε και να λογομαχούμε»

Για το Μουντιάλ: «Ναι παρακολουθώ κάποια παιχνίδια. Η Ολλανδία είναι η αγαπημένη μου ομάδα, αλλά και η Γαλλία έχει ξεκινήσει καταπληκτικά»/