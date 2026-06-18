Ηράκλειο: Αντιδράσεις για την εγκατάσταση δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών

Διαμαρτυρία πολιτών και τοπικών φορέων, βρίσκεται σε εξέλιξη στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών - στο ύψος των Αθανάτων - στην Κρήτη με επίκεντρο την εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών.

Οι κάτοικοι αντιδρούν λέγοντας ότι δεν πρόκειται για κατάλληλο χώρο, ενώ δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ήδη κλιμάκια του υπουργείου έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις και βρίσκονται σε επαφές με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δομή εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη προς λειτουργία σε περίπου 20 ημέρες, με στόχο να τεθεί σε χρήση εντός του Ιουλίου.

Ο χώρος προβλέπεται να λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, στα πρότυπα της αντίστοιχης εγκατάστασης στην Αγυιά Χανίων, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών που καταγράφονται στην Κρήτη. Από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διατυπώνεται η θέση ότι η λειτουργία της δομής δεν θα επιβαρύνει την τοπική κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 18-6-2026, έγινε γνωστό πως ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τόσο τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, όσο και το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό ότι ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο, επιλέχθηκε ο χώρος των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, στο 10ο χλμ της Εθνικής Οδού Ηρακλείου- Μοιρών.

Πηγή: cnn.gr