«Την Παρασκευή στην Αθήνα ο Ομπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό»

Την Παρασκευή (18/6) αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ώστε να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις του με τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρει το «Sport Klub».

Ο Σέρβος προπονητής θα αφιχθεί στην Αθήνα στη διάρκεια της Παρασκευής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με τις συζητήσεις με το «τριφύλλι» να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Στο «πράσινο» στρατόπεδο έχουν κάνει all in στην περίπτωση του Ζοτς, δεν βλέπουν κανέναν άλλον για τον αντικαταστάτη του Εργκίν Αταμάν, με τον Ομπράντοβιτς να αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή ώστε οι δύο πλευρές να μπουν στις τελικές συζητήσεις και να φανεί αν ο Σέρβος τεχνικός θα καθίσει και πάλι στον πάγκο του «τριφυλλιού».

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβτις αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή το απόγευμα (19 Ιουνίου) από το Βελιγράδι στην Αθήνα, όπου οι διαπραγματεύσεις με τους "πράσινους" αναμένεται να μπουν στην κρίσιμη φάση.

Αναμένεται ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει περισσότερη σαφήνεια, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει πως θα λάβει την τελική του απόφαση για το ποια ομάδα θα αναλάβει -αν επιστρέψει καθόλου στην προπονητική- μέχρι το τέλος του μήνα», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.